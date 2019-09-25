اطلق إبداعك.. مسابقة تنظمها غرفة الأثاث لحرفيي مصر









وأوضحت الغرفة في بيان صحفي أن كل من يرغب في المشاركة إرسال التصميمات الخاصة الي الغرفة من خلال CD بمقر الغرفة (بالقاهرة او دمياط) او ارساله علي البريد الالكتروني



وأضافت أن اللجنة مكونة من مجموعة من خبراء الأثاث المتميزين والمتعاونين مع الغرفة و ستقوم باختيار الفائزين والتصميمات الفائزة التي ستحددها اللجنة. وتستهدف المسابقة تحويل ابداع الحرفيين "التصميم" إلى منتج حقيقي، حيث إن المسابقة مفتوحة لكافة المبدعين من حرفيي الأثاث الأفراد، ولا يوجد أي شروط، ومن المقرر تعميم المسابقة على جميع محافظات الجمهورية.وأوضحت الغرفة في بيان صحفي أن كل من يرغب في المشاركة إرسال التصميمات الخاصة الي الغرفة من خلال CD بمقر الغرفة (بالقاهرة او دمياط) او ارساله علي البريد الالكتروني [email protected] وأضافت أن اللجنة مكونة من مجموعة من خبراء الأثاث المتميزين والمتعاونين مع الغرفة و



وأشارت الغرفة في بيانها الي ان قيمة الجوائز 10 آلاف جنيه للفائز الأول، و5 آلاف للفائز الثاني، و3 آلاف جنيه للفائز الثالث، مع اتاحة الفرصة لعرض التصميمات الفائزة بمعرض FURNEX & THE HOME نسخة فبراير 2020.



ونوهت الغرفة بأن شروط المسابقة تشمل:

1. الطراز: التصميم يجب أن يميل إلى الخطوط العصرية مودرن / كلاسيكي مع البساطة.

2. الحجم: المنتجات المقبولة يجب أن تكون في الحجم الطبيعي المستخدم.

3. الخامات: الخشب بأنواعه (طبيعي أو مصنع) هو الخامة الرئيسية المقبولة، يمكن القبول بوجود خامات تكميلية مثل الزجاج أو المعدن.

4. يجب تصنيع المنتج كامل التشطيب.

5. التطبيق: المنتج يجب أن يكون مبدعا ومميزا وقابلا للاستخدام العملي.

6. يفضل وجود لقطات ثلاثية الأبعاد توضح تفاصيل التصميم.

7. يجب تقديم رسوم تنفيذية للتصميم توضح المساقط المختلفة ويتضح عليها كافة المقاسات والأبعاد.

8. قائمة توضح الخامات المستخدمة مع صور واضحة لها وأيضا الألوان والدهانات المستخدمة



وأوضحت الغرفة أن آخر موعد لقبول التصميمات في المسابقة الجمعة 25/10/2019، وسيتم اعلان النتائج على الموقع الاعلامي لغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث www.cwwfi.com

وصفحه الغرفة على الفيس بوك www.facebook.com/cwwfi

أطلقت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، المسابقة الأولى تحت عنوان" اطلق إبداعك" بالتعاون مع رابطة مصنعي الاثاث بدمياط، لشباب الحرفيين بدمياط، بهدف النهوض بصناعة الاثاث وبث روح التنافس بين الحرفيين الشباب.