شقيق موظف شركة بترولية بأسيوط: أخي سقط من نافذة منزله نتيجة هبوط حاد

أكد مصطفى فرحان شقيق " محمد فرحان " الموظف بشركة صيانكو البترولية والذي توفي أثر سقوطه من نافذة مسكنه بالطابق السابع بعمارات الاوقاف بميدان البنوك بمدينة أسيوط ان شقيقه لن ينتحر ، حيث انه سقط من النافذه نتيجة اختلال توازنه مما اسفر عن وفاته .



وقال شقيق المتوفى أن تقرير الطب الشرعي أثبت أنه أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية مما نتج عنها سقوطه من النافذه من الطابق السابع والذي أسفر عن وفاته في الحال ، وصرحت النيابة بدفن الجثة .



كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من قوات تامين ميدان البنوك بمدينة أسيوط بسقوط شخص من الطابق السابع وتعلقت جثته بجهاز تكييف بالطابق الخامس.



وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف وتبين انه يدعى"محمد فرحان " 45 سنة مدير ادارة بشركة صيانكو البترولية وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى أسيوط العام.









