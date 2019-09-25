إعادة الشيء لأصله.. رصف 9 طرق بقرى البحيرة بتكلفة 31 مليون جنيه

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة اعمالها فى مجال رصف الطرق طبقا للخطة الاستثمارية 2020/2019 م، كما استئناف أعمال إعادة الشئ لأصله وتطبيقها على مستوى مدن ومراكز المحافظة .



وشدد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة على ضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي وحدة الرصف لتنفيذ خطط الرصف الخاصة بمراكزهم في المواعيد المقررة طبقًا للاشتراطات والمواصفات القياسية ، مشيرًا إلى أهمية عمل صيانة للطرق بشكل دوري حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين و لتحقيق السيولة المرورية.



وفى إطار ذلك قامت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة بالتنسيق مع إدارة التنفيذ بالمديرية وهندسة الطرق بكل مركز بمتابعة استكمال أعمال رصف الطرق بنطاق مدن ومراكز المحافظة منها أعمال رصف طريق حمد منيسى مركز المحمودية قطاعات وعمل سند للميول الجانبية لجسر الترعة بطول 2 كم بتكلفة 3 مليون و400 ألف جنية .



وتابعت مديرية الطرق أعمال استكمال رصف طريق كفر السابى - الإبراهيمية وعمل سند للميول الجانبية لجسر الترعة مركز شبراخيت بطول 0.9 كم وبتكلفة 2 مليون و860 ألف جنيه.

كما استكملت رصف طريق طلمبات برسيق جسر ترعة نصرالله وعمل سند للميول الجانبية لجسر الترعة بطول 2 كم قطاعات بتكلفة 4 مليون و 280 ألف جنيه بمركز أبو حمص بالاضافة الى اعمال رفع الميزانية الإبتدائية تمهيدا لوضع طبقة الأساس لإستكمال طريق كفرخليفة - العوامر مركز إيتاى البارود بطول 2 كم بتكلفة 2 مليون و700 ألف جنيه .



وتتولى هندسة الطرق بالرحمانية أعمال رصف المرحلة الأخيرة بطريق جسر ترعة الأنصارية بدائرة المركز بطول 0.9 كم وعمل حماية للميول الجانبية لجسر الترعة بتكلفة 2 مليون جنيه وأعمال رصف طريق الشوكة - البرنوجى المرحلة الثالثة قطاعات بطول 2.7 كم بتكلفة 5 مليون و750 الف جنيه.



كما يتم رصف طريق جسر ترعة فرهاش مركز الدلنجات بداية من كوبرى داوود بإتجاه كوم حمادة بطول 2.1 كم وبتكلفة 3 مليون و870 ألف جنيه وعمل سند للميول الجانبية لجسر الترعة، وإستكمال رصف طريق جسر ترعة أبو دياب مركز دمنهور بطول 2 كم بتكلفة 3 مليون و600 ألف جنيه حيث تم الإنتهاء من أعمال التكاسى لسند ميول الجسر وتوسعة الجسر.