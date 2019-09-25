يقتل القتيل ويمشى فى جنازته.. هتلر تركيا يرتدى عباءة السلام بـ نيويورك.. شاهد

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الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:18 م
أردوغان
أردوغان
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو بعنوان أردوغان يعرض خطة "المنطقة الآمنة" شمال سوريا في الجمعية العامة للامم المتحدة .

أظهر الفيديو عرض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة إقامة المنطقة الآمنة شرق الفرات شمال سوريا، معتبرا أن إنجاز هذه العملية قد يتيح إعادة مليوني سوري لوطنهم.

وأكد أردوغان ، إن بلاده تواصل العمل مع الولايات المتحدة على إقامة المنطقة الآمنة بعمق 30 كيلومترا وطول 480 كيلومترا والتي يجب أن تكون مطهرة من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، وتابع: "في حال مد عمق المنطقة الآمنة إلى خط دير الزور- الرقة، سيكون بوسعنا رفع عدد السوريين الذي سيعودون من بلادنا وأوروبا وبقية أرجاء العالم لوطنهم إلى 3 ملايين شخص".

كما أكد أن بلاده استقبلت منذ العام 2011 نحو 3.6 مليون لاجئ سوري، وأنفقت من أجلهم نحو 40 مليار دولار بينما حصلت من أوروبا على 3 مليارات فقط.

وشدد على ضرورة إدارة الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين والمهاجرين بشكل فاعل، داعيا المجتمع الدولي برمته إلى المبادرة من أجل وقف الأزمة الإنسانية في سوريا و"دعم جهود تركيا".

يذكر أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يتبنى سياسات قمعية متمثلة بإعتقالات جماعية للمدنيين ، وجيشه التركى ، والصحفيين الأتراك ويدعم المجازر الدموية فى أى دولة ومستفاد من زيادة عدد اللاجئين بالمنطقة العربية وتشتت السياسات ببعض بلدان الشرق الأوسط .



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