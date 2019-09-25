شاهد.. لحظة إنقاذ طفلة عالقة بشرفة منزلها في الطابق السابع

تمكنت سيدة سريعة البديهة من التدخل في اللحظة المناسبة تمامًا من أجل إنقاذ حياة حفيدتها التي كادت أن تسقط من شرفة على ارتفاع 70 قدمًا، حيث سارعت الجدة بالتشبث بذراع الطفلة وظلت ممسكة بها لبعض الوقت لحمايتها من السقوط من الطابق السابع للمبنى السكني الذي تقيم به العائلة، والذي يوجد بمقاطعة "تشجيانج" في شرق الصين.



وأصيب سكان المنطقة بحالة صدمة لدى رؤية الطفلة بهذه الحالة، وقاموا بالاتصال بالنجدة على الفور، في حين تجمع عدد منهم لمشاهدة ما يحدث وقاموا بتصوير عملية إنقاذ الطفلة، التي كانت عالقة بشرفة المنزل إثر سقوطها عبر القضبان المعدنية لتلك الشرفة.



وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية بأن الجدة ظلت تحمل الطفلة لحين وصول فريق الإنقاذ.



ويظهر أحد أعضاء فريق الإنقاذ في مقطع فيديو انتشر على الإنترنت مؤخرًا، وهو يهبط من فوق سطح المبنى ويقوم بحمل الطفلة، وتمكن الفريق في نهاية المطاف من إنقاذها وإعادتها إلى داخل منزلها.



وتم نقل الطفلة إلى المستشفى في أعقاب ذلك، وتبين أنها لم تصب بأي أذى.





