طفل للرئيس السيسي: أنا بحبك يا ريس و في ناس عايزة تخرب البلد.. فيديو

انتشرت في الفترة الأخيرة أصوات الفئران التي خرجت من جحورها، و تحاول هدم الدولة المصرية و تدعو للفتنة و لكن دائمًا الشعب المصري يكون واعيا لما يحدث حوله، ويقف بالمرصاد و يعلم جيدًا أن من يدعو إلى الفتنة لا يريد إلا خراب الدولة .



وانتشرت في الفترة الأخيرة هاشتاج " كلنا معاك يا سيسي " " هنكمل المشوار معاك يا سيسي " و تصدروا مواقع التواصل الاجتماعي '.



وقامت عدسة صدى البلد باستطلاع آراء المواطنين ، حول رأيهم في ما يحدث حاليًا و جائت بعض التعليقات كالآتي:



وأضافت سهام عبد الله: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل مصر بلدا ٱمنة للجميع..ودعوت له بالتوفيق وأن الله يقويه علي خدمة هذا الشعب، أما عن الناس الذين يهاجمون الدولة فقالت حسبي الله ونعم الوكيل وأنهم يسعون لنشر الخراب والدمار من جديد".



وقال سيد أحمد: إن الرئيس يحمل علي عاتقه حملا كبيرا ودعا أن الله يعينه وأن يحافظ علي مصر واستمراره لتطوير مصر..وأما عن الناس الذين يهاجمون الدولة فإنهم ما هم إلا قلة مندسة هدفها الأساسي نشر الفتن والشائعات".





وأكد حسن إبراهيم: "أن الرئيس له دور بارز في حفظ الوطن والمحافظة على استقرار البلاد..وأن في عهده شهدت الدولة إنجازات كبيرة علي مستوى البنية التحتية وأنه من وجهه نظره ستستمر الإنجازات لأن الرئيس يعمل علي قدم وساق لتطوير مصر".



أما عن الناس الذين يهاجمون البلاد فما هم إلا ناس مأجورين من جهات خارجية بهدف هدم كل سعي الرئيس والشعب في بنائه.



وأوضح ياسر فهمي: أن الرئيس حفظ مصر من الإخوان والدمار الذي كان سيلحق بها وأنه حفظ الأمن والاستقرار.



أما عن الأفراد الذين يهاجمون الدولة فما هم إلا أفراد خائنين ويدعون إلي الخراب بحجة الوطنية.



وفي لافتة جميلة طلب طفل أن يوجه رسالة للرئيس السيسي قائلا: "أنا بحبك يا ريس و في ناس عايزة تخرب البلد وإحنا عارفين ده كويس لازم نخاف على بلدنا و كلنا بنغلط " ، مشيرأ إلى أنه يوجد الكثير في مصر يحاول أن يهدم استقرار الدولة المصرية " .