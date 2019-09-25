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أخبار العالم

رئيس العراق يكشف حقيقة انطلاق هجمات من أراضي بلاده على دول المنطقة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:57 م
الرئيس العراقي برهم
الرئيس العراقي برهم صالح
قسم الخارجي
أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأربعاء أن بلاده لن تكون منطلقا للهجوم على أي بلد في المنطقة.

وقال صالح إن استهداف أمن الخليج والسعودية يعد تطورا خطيرا يهدد أمن المنطقة بأكملها.

وأضاف صالح أثناء تواجده في الأراضي السعودية أن الوضع الإقليمي خطير جدا ولسنا بحاجة لحرب جديدة في المنطقة.

وتابع أن مصلحة العراق مشتركة للجميع، باعتباره جسرا للتفاهم بين جيرانه وأشقائه.

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