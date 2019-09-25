ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

5 طرق لإبعاد الأفكار السلبية وصنع السلام مع جسمك

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:59 م
صنع السلام مع جسمك
صنع السلام مع جسمك
قسم المرأه
الوزن الزائد من المشكلات التي تواجه معظم الأفراد، وتسبب الكثير من الأمراض لذلك يجب عليكي أن تأخذي قرار لكي تتخلصي من الوزن الزائد وتتمتعي بقوام رشيق ومناسب.

وغالبًا ما تكون أجسامنا هى أكثر ما يثير قلقنا وإحباطنا والحل الوحيد لتلك المشكلة هو تحويل المشاعر بطريقة صحيحة ومحاولة التوجه فى الطريق الصحيح لخسارة الوزن.

وإليكى 5 طرق لإبعاد الأفكار السلبية وصنع السلام مع جسمك:

1- تحريك الجسم بطريقة صحيحة
فبدلًا من إجبار نفسك على الدخول في رجيم قاسي، يمكنك التفكير في البدء بالتمارين الرياضية التى تساعد فى التخلص من الوزن الزائد بجانب الشعور بالسعادة.

2- تقبل نفسك وتكلم
من الصعب الشعور بالراحة عندما يخبرك زميلك في العمل أنك لا تستطيع تناول هذا وذاك وأن هذا لا يليق بك، فلا تستمع له وتجنبه وأقضي وقتك مع صديقك المفضل.

3- تجول للمعالم السياحية
فيمكنك التوجه إلى أماكن كثيرة والتعرف إلى أشخاص وهذا التجول سيساعدك على مشاهدة أفراد مثلك وفى هذا الوقت سوف تشعر بالراحة وسوف تتقبل نفسك.

4- تعلم رياضة جديدة
فمثلا السباحة ستساعدك على خسارة الوزن بجانب أنها ستساعدك على تغير مزاجك السئ.

5- اكتشف نفسك
فعندما تفهم نفسك فستستطيع معرفة أفكارك السلبية والتخلص منها من أجل التعايش السلمي مع جسدك

ترشيحاتنا

يصفع تميم على وجهه .. ماكرون يثير غضب قطر بهذه الحركة .. شاهد

رواد التواصل الاجتماعي يتوقعون مكان اختباء محمد علي .. صور

بفستان جريء .. هيفاء وهبي تثير الجدل في أحدث ظهور

المصري البورسعيدي يهدد بالانسحاب من الكونفيدرالية بسبب اتحاد الكرة

احذر.. 5 علامات تدل على الإصابة بالسرطان

ضمن حملة علاج المليون أفريقي .. قافلة طبية مصرية تبدأ مسح أبناء جنوب السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج مختلف .. أيتن عامر تخطف الانظار بإطلالة خريفية

من أكثر جدلا.. رانيا يوسف وغادة عادل بفساتين جريئة تعرضهما للانتقاد..صور

تطبيق جديد يتيح لأطباء الأسنان تشخيص وعلاج المرضى عبر مكالمة فيديو