الوزن الزائد من المشكلات التي تواجه معظم الأفراد، وتسبب الكثير من الأمراض لذلك يجب عليكي أن تأخذي قرار لكي تتخلصي من الوزن الزائد وتتمتعي بقوام رشيق ومناسب.



وغالبًا ما تكون أجسامنا هى أكثر ما يثير قلقنا وإحباطنا والحل الوحيد لتلك المشكلة هو تحويل المشاعر بطريقة صحيحة ومحاولة التوجه فى الطريق الصحيح لخسارة الوزن.



وإليكى 5 طرق لإبعاد الأفكار السلبية وصنع السلام مع جسمك:



1- تحريك الجسم بطريقة صحيحة

فبدلًا من إجبار نفسك على الدخول في رجيم قاسي، يمكنك التفكير في البدء بالتمارين الرياضية التى تساعد فى التخلص من الوزن الزائد بجانب الشعور بالسعادة.



2- تقبل نفسك وتكلم

من الصعب الشعور بالراحة عندما يخبرك زميلك في العمل أنك لا تستطيع تناول هذا وذاك وأن هذا لا يليق بك، فلا تستمع له وتجنبه وأقضي وقتك مع صديقك المفضل.



3- تجول للمعالم السياحية

فيمكنك التوجه إلى أماكن كثيرة والتعرف إلى أشخاص وهذا التجول سيساعدك على مشاهدة أفراد مثلك وفى هذا الوقت سوف تشعر بالراحة وسوف تتقبل نفسك.



4- تعلم رياضة جديدة

فمثلا السباحة ستساعدك على خسارة الوزن بجانب أنها ستساعدك على تغير مزاجك السئ.



5- اكتشف نفسك

فعندما تفهم نفسك فستستطيع معرفة أفكارك السلبية والتخلص منها من أجل التعايش السلمي مع جسدك