تكريم المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام السابق لمجلس النواب.. صور

كرمت جمعية الأمناء العموم العرب، برئاسة علام الكندري، أمين عام مجلس الأمة الكويتي، المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام السابق لمجلس النواب.



تكريم المستشار أحمد سعد الدين، جاء على خلفية الدور البارز الذي قام به كأمين عام لمجلس النواب، لمدة قاربت 4 سنوات، وحاز خلالها ثقة وتقدير كل أعضاء البرلمان المصري، كما حظي أيضا بإشادة دولية.



وتوجه المستشار أحمد سعد الدين، بالشكر لجمعية الأمناء العموم العرب، على هذا التكريم، قائلا: هذا التكريم وسام على صدري.



وأشار سعد الدين، إلى أنه سعيد بدوره في خدمة الوطن في أي منصب وأي مكان، لافتا إلى أنه بذل قصارى جهد أثناء فترة توليه منصب الأمين العام للبرلمان.



جدير بالذكر، أن الحركة القضائية التي صدرت قبل أيام، كشفت عدم صحة ما تم تداوله بشأن إعارة المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب السابق، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.



وعاد المستشار أحمد سعد الدين، إلى مجلس الدولة، ومنها إلى التفتيش الفني.



وشهد كل نواب البرلمان، للمستشار أحمد سعد الدين، بالكفاءة والتعاون خلال فترة توليه منصب الأمين العام للبرلمان.



وحاز ثقة وتقدير كل النواب، الذين لم يتأخر عنهم لحظة واحدة في تقديم أي استشارة أو مساعدة في أي وقت، مما سهل عمل بشكل أفضل.