خاص.. موعد عودة جنش لتدريبات الزمالك

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق سيعود لتدريبات الفريق خلال 90 يومًا خاصة أنه خضع الفترة الماضية لجلسات تأهيل بعد خضوعه لعملية وتر أكليس.



وسيبدأ اللاعب مرحلة تأهيل جديدة في القاهرة تمهيدا للعودة للتدريبات الجماعية للفريق.



جدير بالذكر ان جنش عاد إلى القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية قادمًا من ألمانيا بعدما خضع لفحوصات طبية وانتهى الحارس من برنامجه التأهيلي.

