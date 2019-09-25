بلاليط ومضروبة وصالونة.. أطعمة في طريقها إلى الفضاء برفقة هزاع المنصوري

شهدت الإمارات اليوم حدثا تاريخيا و هو إنطلاق أول رائد فضاء عربي الذي يعرف بإسم " هزاع المنصوري" محققا حلم سنين لبلاده بالسفر إلى الفضاء، من محطة الفضاء الدولية على متن رحلة، تستغرق 8 أيام.



و في تلك الرحلة الطويلة الشاقة بالتأكيد سيحتاج "هزاع"، إلى الطعام ليستمد منه الطاقة لتكمله مشواره و الوصول إلى الفضاء.



ونشر الكاتب و الإعلامي الإماراتي محمد الكعبي عبر حسابه عبر تويتر هدية تلقاها من مركز محمد بن راشد ، حسب ما ورد في صحيفة البيان.



وضمنت تلك الهدية بعض الاطعمة التي سيتناولها هزاع أثناء رحلته منها ،"المضروبة" المعبأه في أنبوب معجون، و"الصالونة" المعبأة في علب تشبه علبة التونة، ووجبة «البلاليط» المعلبة.



جدير بالذكر أن المنصوري يحمل في حقيبته شعار «طموح زايد»، معه إلى محطة الفضاء الدولية.