وكيل تعليم البحيرة يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس النوبارية وحوش عيسى

شدد الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على ضرورة الالتزام بالزى المدرسى الموحد والانتهاء من توزيع الكتب على الطلاب مع تكثيف أعمال النظافة بصفة يومية مع التزام جميع المدارس بسجل الإشراف اليومى وتواجد جميع المشرفين بالأماكن المقررة سواء بالفناء أو بالأدوار والطرقات ودورات المياه خاصة منذ بداية اليوم الدراسى وخلال الفسحة وعند الانصراف.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية المفاجأة بمدارس إدارة حوش عيسى التعليمية والتى تفقد خلالها مدرسة المحطة القديمة الابتدائية والتى تضم 17 فصلا بالإضافة إلى فصل لرياض الأطفال بإجمالي 959 تلميذا وتلميذة حيث تابع السجلات بها ووجه كل المشرفين بالتواجد فى الأماكن المقررة سواء بالفناء أو بالأدوار والطرقات ودورات المياه خاصة منذ بداية اليوم الدراسى وخلال الفسحة وعند الانصراف.



وتابع وكيل تعليم البحيرة موقف تسليم الكتب وموقف الغياب والالتزام بالزى بالمدرسة ووجه بتسليم الكتب للتلاميذ دون ربطها بالمصروفات وشرح المدرسين بالحصة المدرسية لتلاميذ الصفوف الأولى والذين تم تدريبهم على المنظومة الجديدة وأشاد بالجهد المقدم بالفصول وتفاعل التلاميذ مع معلميهم خلال الشرح.



وشملت جولة وكيل الوزارة تفقد مدرسة حوش عيسى الثانوية العسكرية بنين التى تضم عدد 21 فصلا دراسيا بواقع 6 للصف الأول و6 للصف الثانى و9 فصول للصف الثالث، وأكد على أهمية المدارس العسكرية بنطاق المحافظة ودورها فى تنمية الجانب الوطنى وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن بالإضافة إلى الانضباط والالتزام الذى يميز تلك المدارس.



كما تابع وكيل الوزارة التدريب الذى تنفذه وحده التعلم لمعلمى الصفين الأول والثانى الثانوى العام بقاعة مدرسة حوش عيسى الثانوية بنات وحضر اجتماع مجلس أمناء جهاز مدينة النوبارية والذى تم خلاله استعراض كافة الجهود التى تم تنفيذها بإدارة النوبارية التعليمية استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد.

