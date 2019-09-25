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خبيرة تغذية تؤكد: اللانش بوكس مهم للكبار والصغار لهذا السبب.. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:15 م
اللانش بوكس
اللانش بوكس
مي محمد
استضاف برنامج "إنبوكس " ، المذاع عبر فضائية " صدى البلد 2 " ، اليوم الأربعاء ، الدكتورة ريهام شاكر، خبيرة التغذية العلاجية، للحديث حول اللانش بوكس و أهميته للكبار والصغار .

قالت الدكتورة ريهام شاكر، خبيرة التغذية العلاجية ، إنه يعد شيئا أساسيا بالنسبة للأشخاص الكبيرة اصطحاب اللانش بوكس عند الخروج من المنزل من أجل أن نظل في حفاظ دائم على صحتنا و الحفاظ على الوزن.

وأكدت أنه من الضروري الاهتمام بالمحتويات الطعام التى تضع في اللانش بوكس للأطفال، يجب ان تتضمن جميع العناصر الغذائية التى يحتاجونها .

وأشارت إلى أنه يجب أن تتوفر عناصر غذائية سواء اللانش بوكس للكبير والصغير " الأطفال " وهم : البروتينات ، نشويات ، خضار ، فاكهة ، لافتة إلى أنه من الضروري ان تكون الأمهات متجددة ومختلفة في تحضير الطعام للأطفال من أجل ان يقتنعوا و ياكلوها .

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