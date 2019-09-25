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أخبار البلد

حسين زين يلتقى وفدا إعلاميا كويتيا لبحث سبل تعزيز التعاون الإعلامي

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:03 م
حسين زين يلتقى وفداً
حسين زين يلتقى وفداً إعلامياً كويتيا لبحث سبل تعزيز التعاون
أحمد سالم
استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اليوم وفدا اعلاميا كويتيا برئاسة منيرة الهويدي وكيل وزارة الاعلام الكويتية.

وبحث الجانبان سبل تفعيل التعاون في مختلف المجالات الإعلامية بين مصر ودولة الكويت الشقيقة من تبادل برامجي واخباري وتفعيل التدريب المشترك.

وأكد "زين"، فى بيان، أهمية التنسيق والتواصل مع اشقائنا في دولة الكويت حول مختلف القضايا الإعلامية.

وتطرق اللقاء حول سبل التنسيق حول ما يواجه عالمنا العربي من سيل شائعات وأكاذيب تطلقها بعض مواقع السوشيال ميديا والعمل على تعزيز آليات العمل لمواجهة تلك المواقع والتصدي لها.

وأثني الجانبان علي التعاون الدائم والمثمر بين إعلام الدولتين الشقيقتين.

وأعرب الوفد عقب زيارته لعدد من استوديوهات الوطنية للإعلام، عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الوطنية للإعلام في سبيل تحديث وتطوير آليات العمل بها.

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