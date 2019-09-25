الاتحاد الآسيوي يوقع عقوبة 43 ألف ريال على نظيره السعودي

قالت صحيفة الرياضية السعودية إن الاتحاد الآسيوي، وقع غرامة مالية على الاتحاد السعودي، بسبب خوض الناشئين والأندية المحلية عدة مباريات ودية دون إبلاغ الهيئة الحاكمة للعبة في القارة.



وأضافت الصحيفة السعودية، حسب مصادرها الخاصة، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم فسرالقرار بوجود إجراءات تُتخذ مسبقًا لتسجيل تجارب الأندية والمنتخبات لدى "الآسيوي"، خاصةً إذا كانت خارج الدولة.



وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن العقوبة التي أوقعها الاتحاد الآسيوي على الاتحاد السعودي، تصل إلى 11 ألفًا و500 دولار، أي نحو 43 ألف ريال.



