وزيرالدفاع: القوات المسلحة ستظل تحمى الوطن وتدعم التنمية الشاملة

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددا من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة المركزية العسكرية وعدد من دارسى المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة.



واستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن أمن وإستقرار الوطن ، ونقل القائد العام للحضور تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لجهودهم المبذولة فى الحفاظ على مكتسبات الوطن ومقدراته.



وأشار الفريق أول محمد زكى أن المنطقة المركزية العسكرية تمثل مع باقي التشكيلات التعبوية للقوات المسلحه الدعامة الرئيسية لحماية الأمن القومي المصرى ، مؤكدًا أن القوات المسلحة تؤدى مهمه مقدسة لا تهاون فيها وهى الدفاع والزود عن تراب هذا الوطن ، وأنها ستظل دائما الدرع الواقى والحصن الأمين لهذا الشعب العظيم.



وأشاد الفريق أول محمد زكى بالدور الذي يقوم به رجال القوات المسلحة وأدائهم لمهامهم الوطنية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، معربًا عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في دفع عملية التنمية الشاملة بالتعاون مع أجهزة ومؤسسسات الدولة، نظرًا لما تتطلبه المرحلة الراهنة من تضافر الجهود للنهوض بقوى الدولة الشاملة.



وأكد الفريق أول محمد زكى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة أحدث النظم العالمية فى النظم التعليمية بكافة المنشآت والمعاهد التعليمية لبناء أجيال متعاقبة من الضباط القادرين والمتحلين بالانضباط والعلم والمعرفه مما يساعد على دعم مسيرة بناء وتطوير القوات المسلحة .



واستمع القائد العام لأراء وإستفسارات عدد من الحاضرين عن الأوضاع الداخلية والإقليمية والعالمية وتداعياتها على أمن واستقرار الوطن وأكد أن القوات المسلحة ستظل تؤدى دورها فى حماية الوطن وإستقراره مهما كانت التحديات والتهديدات، مشيدًا بما لمسه من الفهم الواعى والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها علي أمن مصر القومي.



وطالبهم بأن يكونوا قدوة في الإنضباط والتفاني في أداء مهامهم ، وما يتطلبه من يقظة كاملة وإستعداد تام ، كما طالبهم بالحفاظ علي روحهم المعنوية العالية وضرورة الإهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة فى أعلى درجات الإستعداد القتالى من أجل حماية حدود مصر على جميع الإتجاهات الإستراتيجية المختلفة .



حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

