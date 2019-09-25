وصفتها بالشائعة.. جامعة الإسكندرية تنفي اقتحام قوات الأمن لكلية العلوم

نفت جامعة الإسكندرية ما تردد عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول اقتحام قوات الأمن لكلية العلوم.



وقالت الجامعة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن مركز رصد الشائعات وكشف الحقائق التابع لها رصد شائعة كاذبة عن اقتحام الأمن كلية العلوم وقيامه بالتفتيش العشوائي للطلبة وفتح الموبايلات.



وأكدت إدارة جامعة الإسكندرية أن هذه الشائعة ليس لها أساس من الصحة ولم يتعرض أى طالب أو طالبة لأى عمليات تفتيش، لافتة إلى استقرار وانتظام العملية التعليمية داخل الحرم الجامعي.