تأجيل أولى جلسات محاكمة 44 متهمًا في قضية خلية سيناء إلى 24 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، أولى جلسات محاكمة 44 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية سيناء" إلى جلسة 24 أكتوبر المقبل لاستكمال سماع الشهود.

وتضمن قرار الإحالة، أن المتهمين في الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظات (القاهرة والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم وشمال سيناء)، وفى خارج مصر، ارتكبوا عدة جرائم.





ووجه قرار الإحالة إلى المحاكمة اتهامات إلى المتهمين الأول والثالث ومن الـ13 حتى الـ17 والـ39 بالاتفاق على ارتكاب جرائم إرهابية بأن اتفق المتهمون الأول والـ13، والـ14 على قتل أمين الشرطة "محمد سامى غازي" واتفق المتهمان الثالث والـ39 على قتل أفراد الشرطة بتمركز أمني أعلى الطريق الدائري بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واتفق المتهمون الـ15 حتى الـ17 على قتل أمين الشرطة السابق "إبراهيم قطب أبو حامد"، والإعلامي "إسلام البحيري"، وأحمد حركان، وسرقة أموال شركة الكهرباء المعهود بها إلى محصل بقرية كحك بحري بمحافظة الفيوم، وذلك تنفيذا لأغراض الجماعة الإرهابية.





وكذلك قيام المتهمين من الأول حتى السابع ومن الـ39 حتى الـ41 بالترويج بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية، بأن روجوا جميعا بالقول بين أوساط مخالطيهم، وروج المتهمان الـ40 والـ41 بالقول أيضا بين المودعين معهم بسجن جمصة للانضمام للجماعة الإرهابية المسماة "ولاية سيناء" التي تهدف إلى ارتكاب جرائم إرهابية، وأيضًا المتهم الـ39 بصنع أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات، بأن صنع هيكلاً لعبوة مفرقعة باستخدام ماسورة حديدية على النحو المبين بالتحقيقات.





وأفادت التحقيقات بقيام المتهم الثالث بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة، بأن اتفق مع المتهم الـ39 على تصنيع عبوة مفرقعة، وساعده بأن أمده بالمساورة الحديدية التى استخدمت فى تصنيع هيكلها، ووقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.





ووجه قرار الإحالة إلى المتهمين الأول والـ14 اتهامات بحيازة وإحراز أسلحة تقليدية وذلك لاستعمالها فى ارتكاب جرائم إرهابية، بأن حازوا وأحرزوا بندقية خرطوش وذخائر، وذلك لاستعمالها فى ارتكاب جريمة قتل أمين الشرطة "محمد سامي غازي" بقصد تحقيق أغراض الجماعة الإرهابية.



