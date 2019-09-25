حنين وساجدة.. أم لـ وزارة الصحة: الحقوا بناتى من الموت.. فيديو

فى احد شوارع حى دار السلام بمحافظة القاهرة تعيش اسرة بسيطة الحال مأساة بسبب ابنتين مصابتين بأمراض تؤخر نموهما ونضجهما , حنين تعاني من ضمور فى المخ و ساجده تعانى كهرباء زياده تؤدى الى تشنجات عصبية مع قلة دخل الام و الاب حيث تتكلف العمليات و تكاليف العلاج اكبر من مرتبهما كاملا فلا تريد الام الا علاجا لابنتيها وروؤيتهما كباقى الاطفال و دخولهما المدارس.



تقول والده الطفلتين هبة على البالغة من العمر 32 عاما ان حنين تعانى من ضمور بالمخ حيث انها كانت مولوده طبيعية و تعانى من نقص اكسجين وخلية ميته بالمخ و عانت فى علاجها وعادت لها تشنجاتها العصبية فلا تستطيع التعامل معها الا بالعلاج فقامت بالكثير من العمليات و لكن بلا جدوى فهى لا تتكلم و لا تتحرك بطبيعية ولا تستطيع الفهم كباقى الاطفال فى سنها.



وتشرح الام حالة ابنتها الاخرى ساجدة انها تعانى من كهرباء زيادة بالمخ بسبب زياده سخونية و احدثت تشنجات عصبية فنموها ثابت لا يكبر ولا تستطيغ روئيتها عاجزة بدون مساعدتها.



واضافت قائلة انها تناشد وزارة الصحه بان ينجدوا ابنتيها من الموت و تطالب بعلاجهما على نفقة الدولة تكون المشكله فى عدم وفرة علاجهما بسبب عدم ذهابهما للمدارس بعد لعدم وجود مدارس لحالاتهما فطلبها الوحيد علاجهما على نفقة الدولة و تكفل الدولة بمصاريف علاجهما و عملياتهما.



مؤكده ان العلاج يكلفها فوق الـ 700 حنيه وزوجها يعانى من كهرباء بالمخ مما يزيد من مصاريف علاجهما بل يجعل كل مرتبهما فى العلاج.



للتواصل مع الحالة : 01115855638



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