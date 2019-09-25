خصم 20% لجميع الطلاب وإعفاء نهائي لغير القادرين بجامعة بني سويف



أما فيما يخص الشعب والبرامج الجديدة في الفرق المختلفة من الفرقة الثانية إلى البكالوريوس أو الليسانس تتكفل الجامعة بمبلغ 850 جنيها من إجمالي مصاريف الخدمات التعليمية والإلكترونية المتميزة.



كما ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اجتماع لجنة المنشآت رقم 83 للعام الأكاديمي الجاري، بحضور نواب رئيس الجامعة ، وأعضاء مجلس الإدارة.



وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع الطلب المقدم من كلية الزراعة لإنشاء مشتل نباتات للأشجار المثمرة داخل المجمع الأول وطلبات كليتي التربية الرياضية وعلوم ذوى الاحتياجات الخاصة لاستكمال بعض أعمال التأثيث بالمدرجات وصالات الألعاب .

كما ترأس الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة اجتماع اللجنة العليا للشعب والبرامج الجديدة رقم 13 للعام الأكاديمي الجاري ، بحضور نواب رئيس الجامعة والمنسق العام للشعب والبرامج ، وأعضاء مجلس الإدارة.



وأكد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بتنفيذ آليات بنود اللائحة الموحدة للشعب والبرامج فيما يخص تشكيل لجان الأشراف ، كما ناقش طلب اعتماد الرؤية والرسالة والاهداف من الكليات التي بها شعب وبرامج ، وتفعيل دور مجالس الكليات في ترشيح اعضاء هيئة التدريس لتدريس المقررات الخاصة بالشعب والبرامج وعرض كافة الموضوعات على لجنة الاشراف الداخلي ثم اعلانها بالكليات بعد اعتمادها .



قال الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة إن مجلس الجامعة قرر دعم جميع الطلاب بما يساوي 20%من المبالغ المقررة مقابل الخدمات وتتكفل الجامعة بسدادها نيابة عن جميع الطلاب من الصناديق المركزية بالجامعة وذلك تخفيفًا عن كاهل الأسرة المصرية ومراعاة لمصلحة الطلاب.وأضاف: تتكفل الجامعة بسداد المصروفات كاملة للطلاب غير القادرين من صندوق التكافل بالجامعة.