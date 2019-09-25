ضبط 7 أطنان و100 كيلو دقيق مدعم فاسد في حملة بالمحلة.. صور

ضبطت مباحث التموين بالغربية بالتنسيق مع مفتشي الأغذية بإدارة الصحية بأول المحلة اليوم 7 أطنان و100 كيلو دقيق داخل الشركة العامة للتعبئة الجملة غير صالح للاستخدام الآدمي قبل بيعه للجمهور فى إطار توجيهات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط السلع المغشوشة .





وضم أعضاء المكتب المركزي لمراقبة الأغذية كل من الشناوي نجم مراقب عام الأغذية بالمديرية صبحي محمد حماد مراقب عام الأغذية ومصطفى أبو بكر مراقب أغذية ومحمود عبد الغفار مفتش أغذية وعماد مجدي محرز، مفتش أغذية ومحمود بكر ابراهيم مفتش أغذية.



