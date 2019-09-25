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سبب إنساني.. ميجان ميركل تتخلى عن خاتم زفافها الألماس في جنوب إفريقيا

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:36 م
صدى البلد
رشا عوني

يزور الأمير هاري و زوجته ميجان ميركل، جنوب إفريقيا في زيارة ملكية جديدة برفقة طفلهما الأمير أرتشي البالغ من العمر 4 أشهر فقط، حيث بدأت الزيارة منذ يومين وتستمر لمدة 10 أيام.

تألقت الأميرة ميجان ميركل خلال الزيارة بإطلالات بسيطة وغير متكلفة، على غير عادتها، فهي دومًا ما تميل لاختيار الأزياء فارهة الثمن، لكن هذه المرة قررت أن تظهر باستايلات مختلفة بسيطة، وبعض القطع التي ارتدتها سابقًا، وأعادت ارتدائها وتنسيقها مرة أخرى في إطلالة جديدة.

الغريب في الأمر أن ميجان ميركل خلال زيارتها لجنوب إفريقيا قررت أن تتخلى عن خاتم زفافها الألماس الذي وصل سعره إلى 140 ألف جنيه إسترليني، وصنع خصيصًا لميجان ميركل وقدمه لها الأمير هاري في خطبتهما.

لم تظهر ميجان ميركل بخاتم زواجها في زيارتها لجنوب إفريقيا، رغم أن كافة نساء العائلة الملكية البريطانية عادة ما يظهرن بخواتمهن الألماسية فارهة الثمن، إلا أن ميجان كسرت هذه القاعدة في زيارتها لجنوب إفريقيا، وخلعت خاتمها واستبدلته بإكسسوارات أخرى بسيطة.

بحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، فهناك سبب إنساني وراء قرار ميجان ميركل بالتخلي عن خاتم زفافها الماسي في زيارتها الأخيرة، وهو نفس السبب الذي جعلها لم تتكلف في إطلالتها واختارت ملابس ارتدتها سابقًا.

يعود السبب إلى أن المدينة التي يزورها الأمير هاري وميجان ميركل شديدة الفقر وبها العديد من المشكلات، ومن هنا قررت ميجان أن تواكب حالة المدينة ولا تتكلف في إطلالتها وكذلك تعمدت عدم الظهور بخاتمها فاره الثمن في مدينة تعاني من الفقر.
سبب إنساني.. ميجان ميركل تتخلى عن خاتم زفافها الألماس في جنوب إفريقيا
سبب إنساني.. ميجان ميركل تتخلى عن خاتم زفافها الألماس في جنوب إفريقيا
سبب إنساني.. ميجان ميركل تتخلى عن خاتم زفافها الألماس في جنوب إفريقيا
سبب إنساني.. ميجان ميركل تتخلى عن خاتم زفافها الألماس في جنوب إفريقيا
سبب إنساني.. ميجان ميركل تتخلى عن خاتم زفافها الألماس في جنوب إفريقيا

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سبب إنساني.. ميجان ميركل تتخلى عن خاتم زفافها الألماس في جنوب إفريقيا

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