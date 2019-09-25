في ضيافة روتاري الإسكندرية.. مصطفى شردي يطرح رؤيته لإعلام المستقبل

يستضيف غدًا الخميس نادى روتاري الإسكندرية، ونادى روتاري الإسكندرية فاروس الإعلامي والكاتب الصحفي محمد مصطفى شردي، في ندوة بعنوان "إعلام المستقبل"، وذلك بمقر النادي السوري.





يطرح "شردي" رؤيته للمتغيرات التي تشهدها الساحة الإعلامية في مصر والشرق الأوسط، وكيفية استعادة الدور الريادي للإعلام المصري في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة.





كما يتناول، تأثير التغيرات المتلاحقة لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال على وسائل الإعلام، خاصة التي اصبحت تشكل عاملاً حاسماً في قيادة الرأي العام على المستويات الاقتصادية والاستراتيجية.





وسيتحدث عن أهمية محتوى ومضمون في الرسالة الإعلامية، ومصادر الأخبار وكيفية التصدي للسلبيات التي يفرزها هذا الواقع مع غياب المهنية.. وسيتطرق شردي لمستقبل الصحافة الورقية وما تواجهه من أزمات شائكة بسبب الطفرة التكنولوجية غير المسبوقة التي صنعتها وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت البديل المفضل للصحافة المقروءة.





كما يتحدث أيضًا عن أهم عناصر الإعلام وهو "المتلقي أو المواطن" وضرورة دراسة سلوك القارئ الذي أصبح من خلال التطور التكنولوجي يمتلك السبق في الحصول على الخبر بما قد يتجاوز إمكانيات الكثير من وسائل الإعلام المحلية.



