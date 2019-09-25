ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تركي آل الشيخ: نسعى لجعل أكاديمية ألميريا مثل برشلونة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:30 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
القسم الرياضي
أكد تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني عن سعيه الدائم لتحويل أكاديمية النادي مثل برشلونة، ونجح تركي آل الشيخ فى وضع الفريق على قمة دورى الدرجة الثانية الإسبانى مبكرًا منذ شرائه فى أغسطس الماضى.

وقال تركي آل الشيخ لصحيفة ماركا الأسبانية: "أنا سعيد جدًا بزيارة ألميريا.. لدي علاقة خاصة مع إسبانيا، وسأجتمع قريبًا مع عمدة المدينة للحديث عن الاستاد والأكاديمية".

وأضاف : "الاستاد سيحتاج وقتًا طويلا للتنفيذ، ونحن نعمل حاليا على إنشاء أكاديمية كبيرة تبلغ مساحتها 38 ألف متر مربع، نأمل أن يتم الانتهاء منها فى مايو المقبل، والهدف هو الحصول على واحدة من أهم الأكاديميات على المدى الطويل، ونريدها أن تكون على نفس مستوى لاماسيا التابعة لنادى برشلونة. هذا هو حلمى، وستتولى شركة من بلجيكا مسئولية التنفيذ".

وأكمل :" السيارات والهدايا الكبيرة هى جزء من حملتنا التسويقية لزيادة أعداد جماهير النادى، وأدعوهم دائما لمساتدة الفريق فى كل الأوقات، وخصصنا كافتيريا لتكون مقرا لاجتماعات الجماهير والتجمع قبل مساندة ألميريا فى مبارياته خارج ملعبنا".

واختتم قائلا: "أنا سعيد جدًا بأداء الفريق، عندما قابلت بيدرو إيمانويل أخبرته أننى فى غضون عامين أو ثلاثة أعوام سيكون الفريق فى الدورى الإسبانى الدرجة الأولى، لكن ما شاهدته حاليا يجعلنى أثق فى أننا سنتأهل قبل ذلك".

ويتصدر ألميريا جدول ترتيب دورى الدرجة الثانية برصيد 17 نقطة بعد مرور 7 جولات من المسابقة بعد التدعيمات الكبيرة التى قام بها آل الشيخ منذ قدومه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على المبلغ المدفوع من تركى آل الشيخ لشراء نادي ألميريا الإسبانى

قادمًا من السعودية.. الصحف الإسبانية تكشف عن مدرب نادي تركي آل الشيخ

صحيفة ماركا: الثورة السعودية في ألميريا تستهدف الصعود إلى الدوري الإسباني

رسميا.. إيمانويل بيدرو مديرا فنيا لـ ألميريا الإسباني

مدرب ألميريا الجديد يهنئ آل الشيخ بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو

بعد شراء النادي.. تركي آل الشيخ يعلن أولى صفقات ألميريا الإسباني.. صور

ترشيحاتنا

الحكومة تكشف عن مفاجأة بشأن التعيينات في الجهاز الإداري للدولة

كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة متغير

حبيبى يا ليل.. لهذا السبب رقصت شيرين رضا مع تامر حبيب فى شوارع الجونة

مفاجأة كبرى عن جيش إيران في حال اشتعال الحرب مع السعودية

مشهد ساخن.. فضيحة جديدة تلاحق ترامب وتهدد بقاءه.. فيديو

شاهد .. رئيس فرنسا يوجه إهانة لـ أمير قطر أمام العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب إنساني.. ميجان ميركل تتخلى عن خاتم زفافها الألماس في جنوب إفريقيا

رقيق أوي .. حلا شيحة بفستان بيبي بلو يثير إعجاب المتابعين في الجونة

في عيد ميلادهما.. أجمل اللحظات الرومانسية لـ مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز