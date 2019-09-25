تركي آل الشيخ: نسعى لجعل أكاديمية ألميريا مثل برشلونة

أكد تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني عن سعيه الدائم لتحويل أكاديمية النادي مثل برشلونة، ونجح تركي آل الشيخ فى وضع الفريق على قمة دورى الدرجة الثانية الإسبانى مبكرًا منذ شرائه فى أغسطس الماضى.



وقال تركي آل الشيخ لصحيفة ماركا الأسبانية: "أنا سعيد جدًا بزيارة ألميريا.. لدي علاقة خاصة مع إسبانيا، وسأجتمع قريبًا مع عمدة المدينة للحديث عن الاستاد والأكاديمية".



وأضاف : "الاستاد سيحتاج وقتًا طويلا للتنفيذ، ونحن نعمل حاليا على إنشاء أكاديمية كبيرة تبلغ مساحتها 38 ألف متر مربع، نأمل أن يتم الانتهاء منها فى مايو المقبل، والهدف هو الحصول على واحدة من أهم الأكاديميات على المدى الطويل، ونريدها أن تكون على نفس مستوى لاماسيا التابعة لنادى برشلونة. هذا هو حلمى، وستتولى شركة من بلجيكا مسئولية التنفيذ".



وأكمل :" السيارات والهدايا الكبيرة هى جزء من حملتنا التسويقية لزيادة أعداد جماهير النادى، وأدعوهم دائما لمساتدة الفريق فى كل الأوقات، وخصصنا كافتيريا لتكون مقرا لاجتماعات الجماهير والتجمع قبل مساندة ألميريا فى مبارياته خارج ملعبنا".



واختتم قائلا: "أنا سعيد جدًا بأداء الفريق، عندما قابلت بيدرو إيمانويل أخبرته أننى فى غضون عامين أو ثلاثة أعوام سيكون الفريق فى الدورى الإسبانى الدرجة الأولى، لكن ما شاهدته حاليا يجعلنى أثق فى أننا سنتأهل قبل ذلك".



ويتصدر ألميريا جدول ترتيب دورى الدرجة الثانية برصيد 17 نقطة بعد مرور 7 جولات من المسابقة بعد التدعيمات الكبيرة التى قام بها آل الشيخ منذ قدومه.