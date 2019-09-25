البطاطا والبيض المسلوق.. 6 أطعمة سريعة التحضير لتناولها في العمل

عليك بالتنوع في تناول الوجبات اثناء فترة العمل، مع تجنب شراء الأطعمة المعلبة ذات المواد الحافظة، نقدّم لك 6 وجبات مفيدة سريعة التحضير في المنزل، كما انها تكون وجبات صحية تحتوي على الفيتامينات والكالسيوم، وفقًا لموقع “webmd”.





ساندوتش الجبنة

يمكنك تحضر ساندوتشات الجبنة المفضلة إليك أثناء ذهابك لعملك حتى تتجنب الأطعمة ذات المواد الحافظة، كما يمكنك تناول شرائح من الطماطم والخس والخيار والجزر.





البيض المسلوق

تجنب تناول نفس الوجبات بطريقة مستمرة فعليك بالتنوع كي تحمي جسمك من زيادة في الوزن، فالبيض المسلوق من الوجبات المفيدة التي تحضر بطريقة سريعة ويمكنك أخذها للعمل، مع القليل من الملح والفلفل الأسود والكمون.





توست بزبدة الفول السوداني

وجبة التوست بزبدة الفول السوداني من الوجبات التي تحتوي على الألياف والبروتينات والدهون، كما انها تساعد على الشبع.





اللوز

يمكنك تناول اللوز اثناء فترة العمل على مدار اليوم، فهو يساعد على الشبع، كما أنه مفيد لصحة القلب.





البطاطا

يمكنك تحضير ثمرتين من البطاطا لتناولها اثناء العمل، فهي تمد الجسم بالطاقة، والحيوية.





الحمص المطحون