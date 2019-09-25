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رياضة

أول برازيلى يسجل 50 هدفا.. تكريم خاص من الدوري الإنجليزي لـ فيرمينو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:26 م
فيرمينو
فيرمينو
القسم الرياضي
احتفل نادى ليفربول الإنجليزى، بحصول نجمه البرازيلى روبرتو فيرمينو على جائزة خاصة اليوم، الأربعاء، من رابطة الدورى الإنجليزى لوصوله إلى 50 هدفا بقميص الريدز فى البريميرليج.

ورفع فيرمينو رصيده إلى 50 هدفا فى البريميرليج بعدما سجل أمام بيرنلى فى الجولة الرابعة التى حسمها الريدز بالفوز بثلاثية نظيفة.

وأصبح نجم ليفربول أول لاعب برازيلى يصل إلى 50 هدفًا فى تاريخ الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويستعد ليفربول لمواجهة إم كيه دونز في التاسعة إلا ربعا مساء اليوم ضمن مباريات الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

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