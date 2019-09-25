فوائد وأضرار تناول القهوة.. وكم فنجانا يكفي يوميا؟

القهوة تعد من المشروبات المفضلة التي تحتوي على العديد من مُضادات الأكسدة والعناصر الغذائيّة المُفيدة لصحّة الإنسان، كما تمتاز بتقديم العديد من الفوائد الصحيّة، وفيما يلي أهم هذه الفوائد....



-تحسين مستوى الطاقة والتركيز

-المساعدة على تعليه الحرق في الجسم

-يساهم فى تحسين الأداء البدنى

-تحسين المزاج ومحاربة الاكتئاب

-الحفاظ على نضارة البشرة



قدم الدكتور احمد صبرى خبير التغذية، اضرار وفوائد القهوة.



أضرار الإفراط فى تناول القهوة:

-اضطراب النوم والشعور بالتعب والإجهاد

-ارتفاع ضغط الدم

-الاصابه بالامساك

-أحداث خلل فى عمل الغدة الدرقية

-زيادة ضربات القلب

-التسبب باضطراب المعدة وزيادة إفراز الأحماض فى المعدة والإصابة بقرحة المعدة



لذلك ينصح بتناول 2 فنجان من القهوة يوميا.