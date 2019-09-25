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فيديو جراف

فيديوجراف| تفاصيل تصويت مصر لـ محمد صلاح في The Best ورد فيفا

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:51 م
محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام عبد الهادي
أثار عدم تصويت مصر لصالح اللاعب المحترف محمد صلاح نجم ليفربول ضمن مسابقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاختيار أفضل لاعب في العالم ازمة كبيرة.

فيفا فجر مفاجأة حول عدم إحتساب تصويت مصر للنجم محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب في العالم.

في حين أكد الاتحاد المصري لكرة القدم إرساله التصويت قبل 4 أيام من غلق الباب.

من خلال الفيديوجراف التالي تعرف على التفاصيل الكاملة حول التصويت لـ محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب في العالم، ورد الاتحاد المصري على فيفا.

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