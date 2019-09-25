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فن

غناء أبو.. طرح البوستر الرسمى لـ أغنية ختام مهرجان الجونة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:32 م
صدى البلد
أحمد البهى
طرحت اليوم شركة "جاما ميوزيك"، البوستر الدعائي الرسمى لأغنية "حبيبى يا ليل" للفنان "أبو"، على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعية، وذلك استعدادا لتقديم "أبو" للأغنية فى حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى مساء الجمعة المقبل.

أغنية "حبيبى يا ليل"، كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال.

يذكر أن هذه هى المرة الثانية التى يقدم فيها "أبو" أغنية مهرجان الجونة فقد سبق أن قدم أغنية "3 دقات" فى حفل افتتاح الدورة الأولى من المهرجان وحققت نجاحا غير مسبوق وصل إلى نصف مليار مشاهدة على اليوتيوب.
غناء أبو.. طرح البوستر الرسمى لـ أغنية ختام مهرجان الجونة

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