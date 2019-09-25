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الرئيس السيسي : مصر تبنت خطة وطنية متكاملة .. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:34 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
شيرين عادل
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن مصر وضعت محور التنمية المستدامة بمقدمة أولوياتها الوطنية فى طليعة الدول التى تبنت خطة وطنية تتكامل وتسهم فى تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030.

وأضاف الرئيس السيسى ، خلال كلمة مشاركته بقمة التنمية المستدامة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، اليوم الأربعاء ، إن خطة التنمية المستدامة 2030 التى تبنتها مصر تهدف أيضا للإستراتيجيات الرامية لرفع قدرات الدول والنهوض وعلى رأسها زيادة كفاءة المؤسسات الوطنية ،ـ ودعم القدرات البشرية ، وتكثيف الروابط بين العلوم والتكنولوجيا.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ألقى أمس الثلاثاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، المنعقدة في نيويورك، عقب بيان كل من رئيس البرازيل ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شمل خطاب الرئيس التحدث عن أزمات المنطقة كـ "الملف السوري - اليمني - الليبي - الفلسطيني"، كما تحدث الرئيس عن الإرهاب وتجديد الخطاب الديني وسد النهضة.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء إسبانيا، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث سيشهد اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع القاهرة ومدريد.


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