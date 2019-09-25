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فن

حبيبى يا ليل.. لهذا السبب رقصت شيرين رضا مع تامر حبيب فى شوارع الجونة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:38 م
شيرين رضا
شيرين رضا
محمد نبيـل
انتهى المطرب أبو من تصوير أغنية حفل ختام الجونة السينمائي فى دورته الثالثة بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات المهرجان وسوف يتم عرضها فى حفل الختام.

الأغنية بعنوان "حبيبى يا ليل"، من كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال، وقد تم تصويرها فى مدينة الجونة على مدار الايام الماضية، وقد انتشر من كواليس تصويرها مقطع يرقص فيه تامر حبيب مع شيرين رضا فى أحد الاماكن القريبة من منطقة المارينا.

يذكر أن هذه هى المرة الثانية التى يقدم فيها "أبو" أغنية مهرجان الجونة فقد سبق أن قدم أغنية "3 دقات" فى حفل الدورة الأولى من المهرجان وحققت نجاحا غير مسبوق وصل إلى نصف مليار مشاهدة على يوتيوب.

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