أبرزهن غادة عادل.. 6 فنانات الأكثر إثارة للجدل في الجونة.. تفاصيل

أثارت فساتين بعض النجمات الجدل بعد ظهورهن فى مهرجان الجونة السينمائي 2019 فى دورته الثالثة والذي يختتم فعالياته غدا.



غادة عادل كانت من أكثر النجمات إثارة للجدل وأكتر من لاقت تعليقات جمهورها حيث ارتدت مساء أمس فستانا أزرق مكشوفا من منطقة الصدر وتصدرت التريند ورأى الجمهور أن هذا الفستان غير مناسب للسجادة الحمراء.



وأثارت رانيا يوسف الجدل مجددا بعدما إرتدت فستانا زيتي مكشوفا من منطقة الصدر ومفتوحا من منطقة القدم ، واختارت ميك اب هادئا مناسبا لبشرتها وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر.



وارتدت الفنانة مي عمر فستانا قصيرا أثار جدلًا وعلق الجمهور قائلًا " فين البطانة"، وكان الفستان فضي اللون وانتعلت حذاء فضيا بكعب ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بقرط رقيق وخاتم وكانت إطلالة جريئة ومثيرة.



وارتدت هدى المفتي فستانا مكشوفا من منطقة البطن ما أثار الجدل على السوشيال ميديا، وأطلت بـ فستان عصري وجريء مكشوف البطن ومفتوح القدمين، منسقة معه بورتفيه أبيض اللون وانتعلت حذاء بكعب رفيع، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوار واكتفت بخاتم وأساور رقيقة وكان شعرها متطايرا.



وظهرت الفنانة ناهد السباعى بإطلالة جريئة، حيث إرتدت فستانا قصيرا فوق الركبة أصفر أنيق وانتعلت حذاء ذا كعب عال باللون الاسود ولم تتكلف في اختيار الميك اب واكتفت بميك اب هادئ مناسب لبشرتها البرونزية.



وأطلت الفنانة شيرين رضا بـ فستان ريش مرصع لامع قصير جدا لأعلى الركبة مع وضع ميك اب خفيف على وجهها مع إسدال شعرها للخلف.