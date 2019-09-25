بالزعاريد والهتاف لـ الرئيس.. فرحة أهالي قرى شبين القناطر بافتتاح 4 مدارس جديدة

استقبل أهالي قري عرب الشعارة وعرب الشراقوة وكفر الدير والأحراز اليوم الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية بالزغاريد والهتافات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك تعبيرًا عن فرحتهم الكبيرة لافتتاح 4 مدارس جديدة ساهمت في خفض الكثافة الطلابية وتقريب المسافات للطلاب حفاظا علي أوقاتهم ودعمهم وتوفير بيئة مناسبة للعملية التعليمية بهذه القري حيث كانت تعاني من عدم وجود مدارس بها أو زيادة الكثافة





وأبدى محافظ القليوبية سعادته وفخره بمواطني القرى علي وعيهم وحبهم لبلدهم مصر وداعمهم لرئيسها ضد أي خائن لا ينتمي لتراب هذا الوطن الغالي والنفيس الذي بذلت من أجله الدماء الذكية.





وكان محافظ القليوبية قد قام بافتتاح 4 مدارس جديدة بدائها بإفتتاح مدرسة عرب الشعارة الثانوية بشبين القناطر( عدد 18 فصلا بتكلفة 8 ملايين جنيه) وافتتاح مدرسة عرب الشراقوة بالجعافرة (عدد 11 فصلا بتكلفة 7 ملايين جنيه) وافتتاح مدرسة مصطفى الطويل بكفر الدير (عدد 11 فصلاً بتكلفة 6 ملايين جنيه) وافتتاح مدرسة عقل حسن عقل الور بناحية الوحدة المحلية بالأحراز (عدد 8 فصول بتكلفة 6 ملايين جنيه).





وتفقد المحافظ الفصول ومشتملات المدارس وأثنى سيادته علي الأعمال الإنشائية لها ونظافتها حيث تحدث المحافظ إلي الطلاب وطالبهم بالحفاظ علي المدرسة ومواصلة التفوق والنجاح كما أوصى المحافظ هيئة التدريس بالمدرسة بالنهوض والاهتمام بالعملية التعليمية والأنشطة المدرسية المختلفة لتحسين بيئة التعليم بالمدرسة، والحفاظ على المبنى وتجهيزات المدرسة، مكلفًا باستغلال إمكانيات المدرسة لصالح النهوض بالعملية التعليمية.



