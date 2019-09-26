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مرأة

5 وظائف للسيدات تؤثر في ساعات نومهن.. تعرف عليها

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 01:45 ص
صدى البلد
قسم المرأة
تعمل المرأة حاليا في جميع المجالات وتتفوق بها، ولكن يوجد عدة وظائف تحتاج منها إلى جُهد مضاعف، كما أنها يؤثر على صحتها الجسدية، والجهاز العصبي لعدم أخذ كفايتها في النوم، فتعرف على تلك الوظائف وفقًا لموقع “webmd”.

عاملات المصانع 
هناك منتجات لا يمكن ان تتوقف في التصنيع، وتحتاج لوجود العاملات بطريقة مستمرة، فلا تستطيع أن تغفلن عن عملها.

المديرات
المديرة هي واحدة من أهم الشخصيات في العمل، فتقع على عاتقها كل المسئوليات للوصول للرضا الوظيفي، فلا يمكن أن تغفل عن العمل دقيقة واحدة.

المراسلة الصحفية
تقوم المراسلة الصحفية بالعمل لفترات طويلة، فيتطلب الأمر لوجودها في الشارع لأطول فترة ممكنة، فمهام عملها تتطلب استيقاظها لأكثر من 20 ساعة في اليوم الواحد، لسرعة تواجدها في المكان الذي يتطلب وجودها.

الممرضات 
تقوم الممرضات بعمل شاق أثناء فترة تواجدهم داخل المستشفى، فهي تعمل دائمًا على راحة المرضى فلا يمكنها أخذ قسط من الراحة أو اجازة، وذلك يؤثر على عدد ساعات نومها.

المحاسبة 
تقوم المحاسبة بمراجعة كل الأشياء التي لها علاقة بالمالية، فتحتاج دائمًا بتواجدها في مقر الشركة، وعند خروجها منها تقوم بالمتابعة الفورية من الهاتف من المنزل، فهي من الأشخاص التي تعمل بطريقة مستمرة.

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