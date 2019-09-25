برلمانية: حسم شكاوى المواطنين بمنظومة الإصلاح الإداري مثيرة للدهشة

قالت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إشكالية أخرى في منظومة الإصلاح الإداري متعلق بحسم الشكاوي التى تقدم من المواطنين تجاه بعض الموظفين، مشيرة إلي أن الموظفين الذين يقدم فيهم الشكاوي هم أنفسهم الذين يفصلون فيها في بعض المصالح وهذا أمر مثير للدهشة في ظل منظومة الإصلاح في مصر.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، لاستعراض جهود الدولة بشكل عام ووزارة التخطيط بشكل خاص في تحقيق الإصلاح الإداري، بحضور د. غادة لبيب، نائب وزير التخطيط.



وتابعت قائلة: "مواطن تقدم بشكوي في موظف بإحدي الأحياء ووجها لمجلس الوزراء عبر البوابة الحكومية والذي بدوره مجلس الوزراء أحال الشكوي للحي للتحقيق لتكون النتيجة بلا شيء".



ولفتت "دينا"، إلي ضرورة أن يتم وضع هذه الإشكالية في اعتبارات الإصلاح الذي يتم، وتكون هناك ضوابط في حسم الشكاوى وتحقيق نتائجها علي أرض الواقع، ليعقب عليها رئيس اللجنة أحمد السجينى، بأن هذه الجزئية هامة، حيث أنه ليس من المقبول أن تتم منظومة الشكاوي بهذه الصورة.