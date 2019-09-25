اتصالات النواب: الثورة الصناعية الرابعة فرصة للارتقاء بقطاع الأعمال

قالت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب،إن التكنولوجيا المالية تستطيع خلق مجالات عدة في قطاع لاستثمار، بالإضافة إلي خلق فرص عمل للشباب، وذلك عن طريق نشر ثقافة التكنولوجيا المالية والفرص الكبيرة التي تتحها للشباب في ظل الثورة الصناعية الرابعة ونتائجها المالية والتي ستغير جذريًا للواقع الذي نعيش فيه من حيث حل المشكلات وفرص العمل والاستثمار.





وأضافت "البطران" في كلمتها خلال مؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر - رؤية رجال الأعمال"، أنه لا بد من الاهتمام بقوانين الملكية الفكرية، والاستثمار في التنمية القطاعية في مجالات التكنولوجيا المختلفة، مخاطبةً وزير المالية عن آخر ما توصلت إليه الوزارة من ترخيص السيارات الكهربائية، لما لها من أهمية بالغة في فتح فرص العمل والاستثمار وحفاظ علي البيئة في الثورة الصناعية.



