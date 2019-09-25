بعد شهرين.. العثور على جثة طالب داخل الجامعة

طوال مدة شهرين يبحث فيها الجميع عن هذا الطالب المختفى فجأة، حتى كانت المفاجأة بالعثور على جثته داخل سكن الجامعة التى يدرس بها.





وبحسب ذا جارديان البريطانية، عثر طلاب في جامعة نيوزيلندية على جثة زميلهم بعد ما انبعثت منها رائحة كريهة جراء تعفنها الشديد.





ومع بدء التحقيقات فى الواقعة تبين وفاة الطالب لذي كان في عامه الدراسي الأول داخل غرفته السكنية بجامعة كانرتبيري في نيوزيلندا، بينما تم إرسال الجثة إلى الطب الشرعى من أجل تشريحها والوقوف على سبب الوفاة الحقيقى.



