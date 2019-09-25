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منوعات

بعد شهرين.. العثور على جثة طالب داخل الجامعة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:36 م
صدى البلد
كريم جمال
طوال مدة شهرين يبحث فيها الجميع عن هذا الطالب المختفى فجأة، حتى كانت المفاجأة بالعثور على جثته داخل سكن الجامعة التى يدرس بها.

وبحسب ذا جارديان البريطانية، عثر طلاب في جامعة نيوزيلندية على جثة زميلهم بعد ما انبعثت منها رائحة كريهة جراء تعفنها الشديد.

ومع بدء التحقيقات فى الواقعة تبين وفاة الطالب لذي كان في عامه الدراسي الأول داخل غرفته السكنية بجامعة كانرتبيري في نيوزيلندا، بينما تم إرسال الجثة إلى الطب الشرعى من أجل تشريحها والوقوف على سبب الوفاة الحقيقى.

يذكر أن والد الشاب أبلغ عن اختفاء نجله منذ شهرين، بعد ما لاحظ أن ابنه لا يرد على هاتفه المحمول، وشك أن يكون قد أصابه مكروه.

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