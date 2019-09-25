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تعليم

لمنع المعاكسات ورفع الإشغالات .. مبادرة بتعليم أسوان لتأمين الطلاب أمام المدارس

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:41 م
تعليم أسوان تنفذ
تعليم أسوان تنفذ مبادرة لتأمين الطلاب
شاذلى عبد الفتاح
تبذل الأجهزة المعنية في محافظة أسوان جهودا متواصلة ومكثفة من أجل منع المعاكسات والقضاء على السلوكيات السلبية بالمدارس، مع إزالة كافة الإشغالات أمام جميع المدارس .

ويلقى " صدى البلد " الضوء على مبادرة مديرية التربية والتعليم بأسوان لتأمين الطلاب أثناء ذهابهم إلى المدارس وخروجهم منها حيث أوضح الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم أن المبادرة تأتى تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.

وأشار السيد الفيومى إلى أنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة بدءًا من الأسبوع المقبل، موضحا أنها تعتمد على تشكيل فريق من موجهى ومعلمى التربية الرياضية لتأمين الطلاب أثناء ذهابهم إلى المدارس وخروجهم منها وخاصة فى الشوارع التى يوجد بها مدارس للطلاب والطالبات بهدف منع المعاكسات والحد من ظاهرة التنمر والمشاحنات بين الطلاب .

وفى السياق نفسه وعقب جولة اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان على المدارس ورصده للعديد من السلبيات، أعطى المحافظ تعليمات مشددة لمسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع إدارة المرافق لتنفيذ حملات مكبرة لإزالة الإشغالات ورفع القمامة والمخلفات أولًا بأول أمام جميع المدارس للحفاظ على الوجه الحضارى والجمالى للبيئة المحيطة وإعادة الإنضباط للشارع.

وطالب المحافظ بمنع أى عوائق أو ضوضاء أو تلوث بيئى يحول دون أداء المنظومة التعليمية لرسالتها ودورها على الوجه الأكمل من أجل الوصول إلى أعلى مستوى من التحصيل الدراسى للطلاب .

ونظمت الوحدة المحلية اليوم حملة لإزالة الإشغالات حيث أشار العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان إلى أنه بناءًا على توجيهات محافظ أسوان تم التنسيق مع مديرية الأمن وشرطة المرافق والمرور لتنظيم هذه الحملات والتى نجحت فى إزالة 137 حالة إشغال بدون محضر ، وتحرير 3 محاضر إشغال طريق ، بجانب 25 مضبوطات .

ولفت المحافظ إلى أن الحملة شهدت أيضًا مشاركةمن مدير قسم الإشغالات وأيضًا رؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية وهو ما ساهم فى إضفاء الشكل الجمالى المطلوب وتحقيق النظافة العامة أمام المدارس ، وكذا تسهيل الحركة المرورية بها.
لمنع المعاكسات ورفع الإشغالات .. مبادرة بتعليم أسوان لتأمين الطلاب أمام المدارس
لمنع المعاكسات ورفع الإشغالات .. مبادرة بتعليم أسوان لتأمين الطلاب أمام المدارس
لمنع المعاكسات ورفع الإشغالات .. مبادرة بتعليم أسوان لتأمين الطلاب أمام المدارس
لمنع المعاكسات ورفع الإشغالات .. مبادرة بتعليم أسوان لتأمين الطلاب أمام المدارس
لمنع المعاكسات ورفع الإشغالات .. مبادرة بتعليم أسوان لتأمين الطلاب أمام المدارس
لمنع المعاكسات ورفع الإشغالات .. مبادرة بتعليم أسوان لتأمين الطلاب أمام المدارس
لمنع المعاكسات ورفع الإشغالات .. مبادرة بتعليم أسوان لتأمين الطلاب أمام المدارس

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