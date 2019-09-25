أضرار الفياجرا على العين .. قنبلة موقوتة تسبب العمى

أضرار الفياجرا على العين من الأمور الشائعة التي تتردد كثيرًا كلما ذكر اسم المنشطات الجنسية أو الفياجرا، والتي أصبحت الدواء الأكثر مبيعًا في الأسواق، ويقبل عليها الرجال لعلاج الضعف الجنسي وخاصة كبار السن، إلا أن الدراسات العلمية أثبتت أضرار الفياجرا على العين بشكل خاص وأنها تهدد النظر، وكذلك مشاكل صحية أخرى على القلب والكلى وغيرها وفقا لموقع medicalnewstoday .



كيف تعمل الفياجرا ؟

تستخدم الفياجرا لعلاج ضعف الانتصاب (الضعف الجنسي)، وتساعد الرجل على الحفاظ على الانتصاب مؤقتًا حتى يتمكن من ممارسة الجنس ، إلا أن الفياجرا لا تعالج مشكلة الضعف الجنسي، ولا تؤثر على الرغبة الجنسية بل دورها محدود في الانتصاب، وتعمل على تدفق الدم إلى العضو التناسلي الذكري مما يساعده على الانتصاب.



أضرار الفياجرا على العين :

أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية مؤخرًا أضرار الفياجرا على العين، ومدى تأثيرها على الشبكية والنظر فيما بعد، فحباية الفياجرا بمثابة قنبلة موقوتة إذا تم تناولها مرة واحدة تؤثر بشكل مباشر على النظر، وهي مشكلة قد لا يعلمها كثير من الرجال الذين يلجأون لحل مشكلة الضعف الجنسي بتناول أقراص الفياجرا.



1- تحتوي أقراص الفياجرا على مادة سيلدنافيل "sildenafil، والتي تؤثر بشكل سلبي على عمل أحد الانزيمات الضرورية للعين والتي تنقل إشارة الضوء من الشبكية إلى المخ مما يسبب في النهاية لتدمير الخلايا الشبكية وبالتالي يؤثر على النظر.



2- الفياجرا تخفض ضغط الدم بشكل عام ، وبالتالي تعمل على تقليل تدفق الدم إلى الأعصاب البصرية ، وهي الأعصاب التي تتحكم في الرؤية، والتي يمكن أن تسبب تلف الأعصاب وبالتالي ضعف النظر.



3- بعض الأدوية منها فياجرا sildenafil ، وسيالس tadalafil، والليفترا .vardenafil تعمل على منع إنزيم فوسفودياستيريز الموجود في العين مما قد يتسبب فقدان البصر الجزئي أو الكلي.

4- الأشخاص المصابين بالتهاب الشبكية الصباغى "retinitis pigmentosa" أو العشى الليلي، هم أكثر عرضى لفقدان البصر في حال تناول أقراص الفياجرا.



5- أكدت دراسات أخرى أن اضطراب الرؤية الملونة هو أحد الآثار الجانبية الموصوفة لأقراص الفياجرا بسبب مادة سيلدنافيل "sildenafil .



لذا يجب الانتباه إلى الآثار الجانبية التي قد تنجم عن تناول هذه الأدوية، خصوصًا عند استعمالها المبالغ فيه، وكذلك يجب الانتباه إلى كل تغير في العين عندما يكون الإنسان مصابًا بأمراض مثل داء السكري وأمراض القلب والدوران أو عند تناول أدوية تعالج هذه الأمراض، كما يجب مراجعة الطبيب في مثل هذه الحالات.



أضرار الفياجرا على الجسم بشكل عام :

1- يمكن أن تسبب الفياجرا انخفاضًا في ضغط الدم ، خاصة بعد ساعة أو ساعتين من تناوله، وذلك إذا كان لدى الرجل بالفعل انخفاض في ضغط الدم ، لذا يجب مناقشة هذا الأمر مع الطبيب قبل تناول أقراص الفياجرا.



2- يجب ألا تتناول الفياجرا إذا كنت مصابًا بجلطة دماغية أو نوبة قلبية أو لديك ذبحة صدرية غير مستقرة.



3- بعض الآثار الجانبية المحتملة للفياجرا هي الصداع وسيلان الأنف، وقد يشعر بعض الرجال بالدوار ويمكن أن تتسبب الفياجرا في الإغماء.



4- أحد أضرار الفياجرا الشائعة هو عسر الهضم أو حرقة المعدة، فيمكن أن تسبب مثبطات PDE-5 أحيانًا الغثيان أو القيء.