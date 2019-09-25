تطبيق جديد يتيح لأطباء الأسنان تشخيص وعلاج المرضى عبر مكالمة فيديو

مشاكل الأسنان دائمًا ما تتطلب علاجًا سريعًا وفعالًا، وفي كثير من الأحيان يكون من الصعب على المريض الانتظار حتى يتمكن من حجز موعد لدى طبيب الأسنان، خاصة في حال كان يعاني من ألم غير محتمل، مما قد يضطره إلى الإفراط في تناول المسكنات، وهو ما يمكن أن يلحق الضرر بصحته، خاصة إذا استمر المريض في استخدام المسكنات لفترة طويلة.





والسؤال هنا هو هل يمكن أن يكون العلاج السريع لهذا النوع من الألم موجودًا في تطبيق على هاتفك المحمول؟!.. ربما يكون ذلك ممكنًا، وفقًا لاثنين من أطباء الأسنان البريطانيين، وهما "ديباك أولاك" و"كيان دهينسا".





وبحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الطبيبين قاما معًا بإطلاق تطبيق يحمل اسم "Tooth Fairy" أو "جنية الأسنان"، وهو أول تطبيق لمكالمات الفيديو خاص باستشارات مشاكل الأسنان في المملكة المتحدة.





ويتيح التطبيق إمكانية الحصول على استشارة طبية من أحد أطباء الأسنان عبر "كاميرا الويب"، وفي هذه الحالة يمكن للأطباء تقديم المشورة والنصيحة للمرضى وتشخيص الحالة وحتى وصف مضادات حيوية لهم، بالإضافة إلى إمكانية تحديد مواعيد وجهًا لوجه عند الضرورة.





وأفادت الصحيفة بأنه يمكن تحميل التطبيق على الهاتف المحمول مجانًا، وبعد ذلك يتم دفع مبلغ 25 جنيهاً إسترلينياً مقابل الحصول على استشارة طبيب مختص لمرة واحدة عبر مكالمة فيديو.



