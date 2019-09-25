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اقتصاد

طرح شهادات استثمار جديدة بفائدة 15.5%.. البنك والتفاصيل

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:02 م
طرح شهادات استثمار
طرح شهادات استثمار جديدة بفائدة 15.5%
قسم الاقتصاد
أعلن بنك ناصر الإجتماعي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، عن طرح شهادات استثمار بأعلى عائد فى السوق المصرفي المصري، من خلال شهادة لمدة 3 سنوات بعائد 15.5%، شرط أن تصرف أرباحها سنويًا بمعدل ثلاث مرات من عمر الشهادة.

وأضاف منشور البنك على موقع التواصل الاجتماعي، أن البنك يقدّم أيضًا شهادة لمدة 3 سنوات بعائد 14.75%، شرط أن تصرف أرباحها بشكل ربع سنوي، أي كل ثلاث أشهر دفعة، بمعدل 12 مرة من عمر الشهادة.

واختتم المنشور أن البنك يقدم أيضًا شهادة لمدة 3 سنوات بعائد 14.50%، وهي التي تصرف أرباحها بشكل شهري، أي عن طريق 36 دفعة.

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