طرح شهادات استثمار جديدة بفائدة 15.5%.. البنك والتفاصيل

أعلن بنك ناصر الإجتماعي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، عن طرح شهادات استثمار بأعلى عائد فى السوق المصرفي المصري، من خلال شهادة لمدة 3 سنوات بعائد 15.5%، شرط أن تصرف أرباحها سنويًا بمعدل ثلاث مرات من عمر الشهادة.





وأضاف منشور البنك على موقع التواصل الاجتماعي، أن البنك يقدّم أيضًا شهادة لمدة 3 سنوات بعائد 14.75%، شرط أن تصرف أرباحها بشكل ربع سنوي، أي كل ثلاث أشهر دفعة، بمعدل 12 مرة من عمر الشهادة.



