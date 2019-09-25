العمل على قدم وساق .. عاصمة الشباب تستعد لاستضافة منتدى أسوان للسلام والتنمية





وأكد على ضرورة تقوية الإتصالات والانترنت ، مع رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء والإضاءة ، بالإضافة إلى تحقيق الإنضباط المرورى فى الشوارع الرئيسية والداخلية وخاصة لعربات الحنطور و التوك توك والتروسيكل ، فضلًا عن تفعيل الإيجابية بين المواطنين ووضع اللمسات الجمالية من خلال تنفيذ المزيد من الجداريات وتشجيع الطلاب والفنانين لإبراز مواهبهم الفنية .



كما أكد محافظ أسوان أنه سيتم متابعة ذلك ميدانيًا بشكل يومى ، علاوة على عقد إجتماعات أسبوعية لمراجعة الموقف التنفيذى لهذه الأعمال المطلوبة والسعى الجاد لمعالجة السلبيات وأوجه القصور حيث سيكون هناك محاسبة شديدة لأى مسئول لا يقوم بتنفيذ المسئوليات والأعمال بكل جدية وإخلاص .



وشدد اللواء أحمد إبراهيم على الإنتهاء من التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى النظافة لفترة محددة لحين دخول المحافظة فى المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة على مستوى محافظات الجمهورية والتى تشرف عليها وزارة التنمية المحلية لإحداث نقلة حضارية فى الشارع الأسوانى .

رفعت الأجهزة التنفيذية في أسوان، شعار " العمل على قدم وساق " داخل نطاق محافظة أسوان لتكثيف العمل والإستعداد المتواصل لبذل كافة الجهود لإظهار الشكل الجمالى والحضارى لعاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة فى القارة السمراء .ورصد " صدى البلد " هذه الجهود والاستعدادات والتى تتواكب مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى إستضافة المحافظة لفعاليات ( منتدى أسوان للسلام والتنمية ) فى منتصف ديسمبر المقبل.وأعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته للجهات المعنية بالإسراع للإستعداد المبكر لإظهار مدينة أسوان بالشكل الحضارى والجمالى .وأشار المحافظ إلى أن ذلك يتطلب سرعة الإنتهاء من أعمال المرافق العامة والبنية الأساسية والرصف مما يستلزم التنسيق بين الجهات المعنية وإجراء حصر شامل للطرق التى تحتاج لأعمال رصف بشكل عام داخل المدن والقرى والمناطق النائية.