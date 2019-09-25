السيسي: مصر وضعت محور التنمية المستدامة فى مقدمة الأولويات الوطنية.. الدولة المصرية سعت لتمكين المرأة والشباب وتوفير فرص العمل..ودعم نجاح التنمية فى أفريقيا سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد العالمي

الرئيس عبد الفتاح السيسي:

= التنمية المستدامة تعد أحد أهم إنجازات التعاون الدولى والتنموى

= رؤيتنا تستند إلى محرك أساسي يتمثل فى برنامج إصلاح اقتصادي طموح

= السنوات الأخيرة شهدت إنجازات ومقاربات جديدة ساهمت فى تطوير مفاهيم ومعطيات التنمية

= التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية المعاصرة تتشابك فى آثارها مع بعضها البعض



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التنمية المستدامة تعد أحد أهم إنجازات التعاون الدولي والتنموى، وأحد ركائز المجتمع الدولي متعدد الأطراف.



وأضاف الرئيس السيسي خلال مشاركته فى الاجتماع رفيع المستوى حول أهداف التنمية المستدامة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ 74، أن السنوات الأخيرة شهدت إنجازات ومقاربات جديدة ساهمت فى تطوير مفاهيم ومعطيات التنمية، إلا أن الطريق مازال طويلا للوصول إلى ما توافقنا عليه، حيث أصبحت التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية المعاصرة تتشابك فى آثارها مع بعضها البعض، بما يعزز يوما بعد يوم من وحدة مصيرنا المشترك وأهمية العمل الجماعى وإقامة الشراكات الجادة على المستويات كافة.



وأوضح الرئيس أن مصر وضعت محور التنمية المستدامة فى مقدمة الأولويات الوطنية، موضحا أن الدولة المصرية وضعت خطة وطنية تتكامل وتسهم فى تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030، وكذلك الإستراتيجيات الرامية إلى رفع قدرة الدول على النهوض، وعلى رأسها زيادة كفاءة المؤسسات الوطنية ودعم الموارد البشرية، وتكثيف الروابط بين العلوم والتكنولوجيا.



وأشار الرئيس السيسى، إلى أن رؤية مصر تستند إلى محرك أساسي يتمثل فى برنامج إصلاح اقتصادي طموح، نجح فى تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية مما عزز من حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.



وقال الرئيس إن الدولة المصرية سعت إلى تمكين المرأة والشباب وتوفير فرص العمل جنبا إلى جنب مع الارتقاء بقطاعي الصحة والتعليم ومحاولة تعزيز الصلة الوثيقة بين بناء القدرات التكنولوجية والنهوض بمجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بما يمثل شرطا أساسيا لأي تحرك جاد لتحقيق التنمية والاستثمار فى البشر، ولم نغفل التحديات البيئية وفي مقدمتها تغير المناخ.



وأضاف الرئيس السيسى أن قارة أفريقيا أدركت أهمية صياغة رؤيتها التى تبلى طموحات واحتياجات شعوبها من خلال أجندة 2063، متابعا أن للمجتمع الدولى مصلحة فى دعم الإطار التنموى ليس فقط بدافع التضامن وانطلاقا من وحدة المصير المشترك.



وأشار الرئيس السيسى إلى أن دعم نجاح التنمية فى أفريقيا سوف يكون له آثار إيجابية على الاقتصاد العالمي ككل ونجاح التنمية المستدامة عالميا.