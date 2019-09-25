بعد الصلح .. بشرى تكشف حقيقة تجاهل دعوة محمد رمضان فى مهرجان الجونة.. فيديو

كشفت الفنانة بشرى عن سر تواجد الفنان محمد رمضان فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى وعدم حضوره الدورات السابقة.



وقالت بشرى خلال استضافتها فى برنامج عرب وود : "ان القائمين على مهرجان الجونة السينمائى كانوا يوجهون الدعوة الى الفنان محمد رمضان فى الدورتين السابقتين ولكنه لم يحضر لاسباب عمله أو اسباب خاصة به وعندما سمحت له الظروف فى الدورة الحالية قرر الحضور.



واضافت بشرى قائلة : "ان المهرجان لم يتجاهل دعوة محمد رمضان كما اشاع البعض وانما تم دعوته فى الثلاث دورات واخيرا شاهدناه فى الدورة الثالثة.



يذكر انه تم الصلح بين الفنانة بشرى والفنان محمد رمضان بعد تقديمها اغنية "كوبرا" والتى كانت تهاجم فيها محمد رمضان بسبب اغانيه وكان الصلح برعاية رجل الاعمال وراعي مهرجان الجونة نجيب ساويرس.



