ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد الصلح .. بشرى تكشف حقيقة تجاهل دعوة محمد رمضان فى مهرجان الجونة.. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:41 م
محمد رمضان وبشرى
محمد رمضان وبشرى
أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة بشرى عن سر تواجد الفنان محمد رمضان فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى وعدم حضوره الدورات السابقة.

وقالت بشرى خلال استضافتها فى برنامج عرب وود : "ان القائمين على مهرجان الجونة السينمائى كانوا يوجهون الدعوة الى الفنان محمد رمضان فى الدورتين السابقتين ولكنه لم يحضر لاسباب عمله أو اسباب خاصة به وعندما سمحت له الظروف فى الدورة الحالية قرر الحضور.

واضافت بشرى قائلة : "ان المهرجان لم يتجاهل دعوة محمد رمضان كما اشاع البعض وانما تم دعوته فى الثلاث دورات واخيرا شاهدناه فى الدورة الثالثة.

يذكر انه تم الصلح بين الفنانة بشرى والفنان محمد رمضان بعد تقديمها اغنية "كوبرا" والتى كانت تهاجم فيها محمد رمضان بسبب اغانيه وكان الصلح برعاية رجل الاعمال وراعي مهرجان الجونة نجيب ساويرس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيمي سالم تكشف عن تعرضها لحادث سيارة .. فيديو

دينا تكشف لأول مرة عن سبب خضوعها لـ عملية تجميل.. فيديو

حقيقة رفض سارة الطباخ التعاقد مع محمد حماقي.. فيديو

إحداهن لا تطيق الانتظار.. كيف استعدت جميلات الفن لمهرجان الجونة ؟ ..صور وفيديو

بفستان مكشوف الأكتاف.. بشرى بإطلالة جديد بعد حفل افتتاح مهرجان الجونة

لقطة جماعية.. درة ومحمد رمضان وشريف رمزى فى مهرجان الجونة السينمائي.. صور

ترشيحاتنا

خلال فترة العدة.. 3 أمور لا يحل للأرملة فعلها

هوس التريند .. غادة عادل تلجأ الى تقليد رانيا يوسف بارتداء فساتين مثيرة

كلكم راع.. ريهام حجاج توجه رسالة مؤثرة لـ الرجال المنفصلين

للعروس السعودية.. أفكار غير تقليدية لحفل زفاف أسطوري

حلا شيحا تكشف حقيقة زواجها من محمد رمضان فى مكالمة تليفونية مع زوجته.. تفاصيل

رفض عرض الخطيب.. كواليس رحيل طه إسماعيل عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أكثر جدلا.. رانيا يوسف وغادة عادل بفساتين جريئة تعرضهما للانتقاد..صور

تطبيق جديد يتيح لأطباء الأسنان تشخيص وعلاج المرضى عبر مكالمة فيديو

بفستان جريء .. هيفاء وهبي تثير الجدل في أحدث ظهور