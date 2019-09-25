نيكول سابا تنشر صورة جديدة بصحبة هانم الدراما

نشرت الفنانة نيكول سابا صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة تويتر.
وكانت نيكول بالصورة بصحبة الفنانة صفية العمري، موضحة بالصورة حبها الشديد لها، ومعلقة على الصورة قائلة: مع الهانم #نازك_السلحدار النجمة صفية العمري.
وانهالت تعليقات الجمهور معجبين بالصورة وباطلالة نيكول وصفية العمرى البسيطة والهادئة.
وكانت نيكول بالصورة بصحبة الفنانة صفية العمري، موضحة بالصورة حبها الشديد لها، ومعلقة على الصورة قائلة: مع الهانم #نازك_السلحدار النجمة صفية العمري.
وانهالت تعليقات الجمهور معجبين بالصورة وباطلالة نيكول وصفية العمرى البسيطة والهادئة.
مع الهانم #نازك_السلحدار ❤️❤️#النجمة #صفية_العمري #nicolesaba pic.twitter.com/n6gf3xYtSr— Nicole Saba (@NicoleSabaaa) September 25, 2019