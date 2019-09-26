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محافظات

آخر استعدادات الوادي الجديد لاستضافة نهائي دوري مراكز الشباب

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 08:37 ص
دوري مراكز الشباب
دوري مراكز الشباب
منصور ابو العلمين
تستعد محافظة الوادي الجديد لاستضافة نهائي دوري مراكز الشباب لأول مرة على أرض المحافظة في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

ويجري اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اجتماعات مكثفة مع مسئولي وزارة الشباب والرياضة وذلك لبحث ومناقشة دعم مراكز الشباب بالمحافظة وإنشاء ملاعب وحمامات سباحة جديدة.

حيث تم الاتفاق على إنشاء مدينة شبابية بمركز الداخلة وكذلك إيفاد لجنة لمعاينة ملاعب المحافظة لإقامة نهائي دوري مراكز الشباب لأول مرة على أرض المحافظة في النصف الثاني من شهر أكتوبر القادم.

واكد الزملوط أن المحافظة انتهت من تطوير الاستاد الرياضي ورفع كفاءة المدينة الشبابية بمدينة الخارجة ضمن خطة المحافظة للنهوض بالرياضة.

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