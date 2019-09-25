إطلاق برنامج الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ على هامش أعمال الجمعية العامة بنيويورك

اجتمعت وزيرة البيئة اليوم مع الدكتورة كارين كيمبر المدير العالمي للبيئة بالبنك الدولي على هامش مشاركتها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حيث قامت بمناقشة برنامج التعاون المعتزم إطلاقه هذا العام للحد من التلوث الهواء وتغير المناخ.



واستعرضت الوزيرة تفاصيل البرنامج الجديد الذي يعمل على الحد من تلوث الهواء بمصر خاصة محافظة القاهرة لارتفاع الكثافة السكانية بها، وذلك من خلال عدد من الإجراءات على المستويات المؤ سسية من تعديل للتشريعات وتحديث للبناء المؤسسي، إلى إجراءات تنفيذية تهدف الى الحد المباشر من التلوث مثل إحلال المواصلات العامة من أتوبيسات وغيرها بمركبات جديدة تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي.



ويهدف البرنامج الجديد إلى نشر الخضرة والأشجار المعمرة والمثمرة وأشجار الظل للاستفادة من المساحات المتاحة داخل المدن وعلى أطرافها للحد من تأثير التلوث والعواصف الترابية وكذا إمكانية الاستفادة من قدرات القطاع الخاص في زراعة اشجار مثمرة أو تنتج منتجات يمكن تسويقها وذلك لضمان استدامة تلك المشروعات مستقبلًا.



ومن المقرر أن تزور بعثة البنك الدولي بمصر الأسبوع القادم لمقابلة خبراء وزارة البيئة والوزارات المعنية من النقل والتنمية المحلية والرى وذلك بهدف وضع الخطة التنفيذية للبدء في البرنامج والذي يعد الأكبر من نوعه في مصر والجدير بالذكر أن دولة الصين قامت بعمل برنامج ممثل ادى الى خفض تلوث الهواء والانبعاثات الكربونية المسببة لتغير المناخ بشكل غير مسبوق، وهو ما تسعى وزارة البيئة الى تحقيقه.