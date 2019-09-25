عدم الاستقرار سبب وداع توتنهام من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية

كشف ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، السبب وراء توديع فريقه بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بركلات الترجيح أمام كولتشيستر يونايتد، أمس، الثلاثاء.





وأكد بوتشيتينو، في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية، "نحن نمر بظروف صعبة للغاية، ولكننا نواصل العمل لإيجاد حلًا، الأمر يتعلق بالهدوء، والفريق يحتاج للوقت".





وتابع: "تحدثنا كثيرًا خلال الفترة الإعدادية قبل بداية الموسم، لدينا خبرة في كرة القدم، وكان من المهم جدًا النظر إلى المشاعر التي اوضحتها في هذه الفترة، ولكن الآن أدركت أن الموقف سيكون صعبًا".





وواصل: "عندما يكون لديك قائمة غير مستقرة، تحتاج دائمًا إلى الوقت، ثم تحتاج إلى وقت آخر لاستعادة الوقت الذي خسرته، هذا حالنا الآن".





وأكمل: "ربما نقدم أداءً جيدًا، لكننا نحتاج إلى التواصل الذهني، نحتاج لطاقة لنكون جميعًا معًا، وليس لدينا أجندات مختلفة في الفريق، نحتاج للوقت لإعادة بناء هذا التكاتف من جديد".





وأضاف بوتشيتينو: "خسرنا المباراة بركلات الترجيح ونشعر بالإحباط، كنا نقترب من تحقيق الفوز، عندما تخوض هذه المرحلة من البطولة، يتعلق الأمر فقط بالفوز وليس بالأداء، إذا لم تنجح من التسجيل طوال 90 دقيقة، فيحدث ذلك في ركلات الترجيح".



