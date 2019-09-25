ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عدم الاستقرار سبب وداع توتنهام من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:47 م
توتنهام
توتنهام
إسراء أشرف
كشف ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، السبب وراء توديع فريقه بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بركلات الترجيح أمام كولتشيستر يونايتد، أمس، الثلاثاء.

وأكد بوتشيتينو، في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية، "نحن نمر بظروف صعبة للغاية، ولكننا نواصل العمل لإيجاد حلًا، الأمر يتعلق بالهدوء، والفريق يحتاج للوقت".

وتابع: "تحدثنا كثيرًا خلال الفترة الإعدادية قبل بداية الموسم، لدينا خبرة في كرة القدم، وكان من المهم جدًا النظر إلى المشاعر التي اوضحتها في هذه الفترة، ولكن الآن أدركت أن الموقف سيكون صعبًا".

وواصل: "عندما يكون لديك قائمة غير مستقرة، تحتاج دائمًا إلى الوقت، ثم تحتاج إلى وقت آخر لاستعادة الوقت الذي خسرته، هذا حالنا الآن".

وأكمل: "ربما نقدم أداءً جيدًا، لكننا نحتاج إلى التواصل الذهني، نحتاج لطاقة لنكون جميعًا معًا، وليس لدينا أجندات مختلفة في الفريق، نحتاج للوقت لإعادة بناء هذا التكاتف من جديد".

وأضاف بوتشيتينو: "خسرنا المباراة بركلات الترجيح ونشعر بالإحباط، كنا نقترب من تحقيق الفوز، عندما تخوض هذه المرحلة من البطولة، يتعلق الأمر فقط بالفوز وليس بالأداء، إذا لم تنجح من التسجيل طوال 90 دقيقة، فيحدث ذلك في ركلات الترجيح".

ويستعد توتنهام لمواجهة ساوثهامبتون، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة، من الدوري الإنجليزي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يورجن كلوب: هذا الفريق الأكثر سعادة بتتويج ليفربول بالسوبر الأوروبي

مثلث نارى فى الهجوم.. هاري كين يقود هجوم توتنهام أمام مانشستر سيتي

هاري كين وسون يقودان هجوم توتنهام أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة متغير

الرئيس الإيراني: الشرق الأوسط يحترق

بفستان جريء .. هيفاء وهبي تثير الجدل في أحدث ظهور

قائمة نارية لـ بيراميدز فى مباراة التحدى والرعب بالجزائر

ومن الحب ما قتل .. نشب خلاف بينه وبين زوجته فقتلها وانتحر

احترس.. حالتان تبطل فيهما الصلاة خلف الإمام.. تعرف عليهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أكثر جدلا.. رانيا يوسف وغادة عادل بفساتين جريئة تعرضهما للانتقاد..صور

تطبيق جديد يتيح لأطباء الأسنان تشخيص وعلاج المرضى عبر مكالمة فيديو

بفستان جريء .. هيفاء وهبي تثير الجدل في أحدث ظهور