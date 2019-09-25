فقرات فنية ودلائل تعريفية حفاوة بطلاب جامعة المنيا الجدد

تواصل جامعة المنيا فعالياتها لاستقبال الطلاب الجُدد المُرشحين للقبول بها هذا العام، حيث تفقد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا صباح كليتي التربية الرياضية والتمريض.



رافق رئيس الجامعة خلال جولتيه الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما شهد فعاليات الاستقبال الدكتور طارق صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عزة حافظ عميد كلية التمريض، ووكلاء الكليتين، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مديرعام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم، مقرر فريق طلاب من أجل مصر،، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب القدامى بالكليتين



وهنأ رئيس الجامعة خلال كلمته لطلاب الكليتين الجُدد، قائلًا "أن حضوركم وانتظامكم في الدراسة من أول أيامها دليلًا على حرصكم على تحقيق الاستفادة في مرحلتكم الجامعية الجديدة" داعيهم إلى الاستمرارعلى مواظبة حضور محاضراتهم والمشاركة في شتى الأنشطة المتنوعة التي تلبي رغباتهم وتُنمي مواهبهم، موكدأ لهم أن العام الماضي بالجامعة كان عامًا حافلًا بالأنشطة والمشاركات التي جعلت الجامعة من أولى الجامعات المصرية الأكثر حصدًا للجوائز بالمسابقات القمية



مشيدًا بكلية التربية الرياضية قائلًا أنها مصنع الرجال بطلابها، وبما تتميز به من أنشطتها المتنوعة، كما أشاد بكلية التمريض متمنيًا حصولها على الاعتماد الاكاديمي من الهيئة القوية لضمان جودة التعليم والاعتماد.



ضمت فعاليات الاستقبال تقديم فقرات فنية، وعروض كارتية، وفقرة الساحر، نظمتها كلية التربية الرياضية، بالإضافة إلى توزيع برشورات ودلائل تعريفية عن الكليتين وأقسامها، والتعريف بالهيكل الإداري لرعاية الطلاب، والهيكل الإداري لشئون الطلاب، والخدمات الطلابية المُقدمة، ودور صندوق التكافل الاجتماعي، ودور اتحاد الطلاب، بالإضافة إلى احتوائها على الجداول الدراسية للطلاب.



وفي ذات السياق عقدت كليات الهندسة، والطب، والتربية للطفولة المبكرة لقاءات ومؤتمرات تعريفية مع طلابهم، شجع خلالها الدكتور رمضان بسيوني، عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد عبد المحسن، القائم بعمل عميد كلية الطب، والدكتور عيد عبد الواحد، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة طلابهم على الاجتهاد في دراستهم لتحقيق طموحاتهم، ومُزاوالة الأنشطة التي تنظمها لهم جامعتهم وكلياتهم.