حصر الحالات المتسربة من التعليم لأسباب مادية في الوادى الجديد

عقدت محافظة الوادى الجديد اجتماع أعضاء اللجنة التنسيقية للسكان، لبحث آخر المستجدات في تنفيذ مبادره (التعليم مستمر) التي أطلقها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وتشرف على تنفيذها نائب المحافظ لمعالجه مشكله التسرب من التعليم ، وذلك بحضور عبير متولي مقرر المجلس القومي للسكان ووكلاء وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ونواب رؤساء مراكز المدن وعدد من الجهات التنفيذيه المعنية.



ووجهت نائب محافظ الوادي الجديد بإعداد خطة عاجلة للانتهاء من تجهيز قاعدة البيانات التعريفية للأسرة بالوادي الجديد وذلك من خلال لجنه يشترك فيها كافة الجهات المعنية بالقضية السكانية.



ووجهت مجدي بحصر كافة الحالات المتسربة من التعليم لأسباب مادية ، وتكثيف القوافل التوعوية بجانب العلاجية والتعليمية لجميع القري والمدن ، بالإضافة إلي دراسة حالات التقزم والفقر وذوي الإعاقة والوقوف علي أسبابها ، وذلك من خلال لجنه يتم تشكيلها تضم باحثين من التضامن الاجتماعي ورائدات ريفيات بالإضافة إلى رئيس القرية وعدد من أهل الثقة بالقرية لضمان صحه البيانات المسجلة .



ومن جانبها أكدت متولي بأنه تنفيذ قوافل سكانية أشتركت فيها جميع الجهات المعنية ، بالإضافة إلي أنه تم عمل مسابقة إعلامية علي مستوي مديرية التربية والتعليم وجامعة الوادي الجديد لعمل منتج إعلامي هدفه التوعية بالقضية السكانية وما يترتب عليها من مخاطر .وكذلك تم التنسيق مع جامعه الوادي الجديد لعمل دراسة عاجلة عن ظاهرة الزواج المبكر خاصة بمركز الفرافرة ، وذلك للوقوف علي اسبابها وطرق مواجهتها.